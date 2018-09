Clínica de Idental





La Junta de Andalucía ha concluido un expediente sancionador incoado contra iDental en Almería con una propuesta de multa de 380.000 euros tras constatar, entre otros, conductas "fraudulentas" y "desatención" los clientes.



La sanción, contra la que se pueden presentar alegaciones, se enmarca entre las previstas para presuntas infracciones a la normativa general sobre defensa de los consumidores y usuarios.



Según han indicado a Europa Press desde la Delegación Territorial de Salud, Bienestar Social y Consumo, en la tramitación del expediente se ha detectado "desatención" a los clientes "con la anulación y suspensión" de citas, así como "retrasos" en los tratamientos.



La importe de la sanción responde, asimismo, a comportamientos que se encuadran en "fraude" por "no devolver a los clientes el dinero abonado por los servicios no realizados".



No atender a los requerimientos de la administración y no contestar o hacerlo fuera de plazo a las hojas de reclamaciones son otros de los motivo que han dado lugar a la propuesta de multa de 380.000 euros.



El BOJA ha publicado este miércoles la resolución adoptada con respecto Andalucía Dental Proyecto Odontológico S.L.U ante los intentos "infructuosos" de notificarla a la citada mercantil.

