La Junta de Andalucía ha avanzado que va a plantear a la multinacional cementera Cemex "alternativas" encaminadas a reducir "de manera importante" los costes energéticos en la fábrica de Gádor (Almería) en el marco del plan encaminado a "revertir" el ERE extintivo que podría afectar a más de 300 trabajadores a partir de noviembre.



Los consejeros de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, y de Agricultura y Pesca, Rodrigo Sánchez, se lo han trasladado así a los representantes del comité de empresa durante la reunión mantenida este viernes en Almería y que ordenó hace 48 euros la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, tras tener un encuentro con CCOO y UGT.



En declaraciones a los periodistas, Sánchez ha explicado que, a la espera de concretar en acciones las líneas de trabajo que se están abordando entre departamentos, pondrán "encima de la mesa" de Cemex "alternativas" para "reducir de una manera importante" los costes energéticos de la planta.



"Junto a los costes de personal son los más elevados por lo que pensamos que es un aspecto importante a reducir para darle viabilidad a la fábrica", ha trasladado el titular de Agricultura y Pesca.



Ha precisado, en esta línea, que el día 31 el consejero de Empleo, Javier Carnero, mantendrá una reunión sobre el futuro de la planta cementera gadorense con la ministra, Magdaleno Valeria, al tiempo que está pendiente de fijar otra con la multinacional mexicana para plantear estas medidas.



"Hay que recordar --ha añadido Sánchez-- que se trata de un ERE nacional y estamos en contacto con otros gobiernos regionales para actuar de manera coordinada".



El consejero ha lamentado que, pese al "apoyo total" del Ministerio de Empleo, la situación actual de los 300 trabajadores afectados por ERE extintivo "sea tan complicada a consecuencia de la reforma laboral" y ha remarcado que, de existir una ley diferente, "sería mucho más fácil revertir una situación que, a todas luces, ahora es complicada".



Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, quien ha asistido a la reunión con la viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio, Pilar Serrano, ha indicado que le han transmitido al comité de empresa "que vamos a hacer todo lo posible" porque la multinacional "entre en razón y renuncie al cierre" de la planta.



Fiscal ha subrayado el papel "fundamental" de estas instalaciones en el marco de la denominada economía circular para, así, convertir los residuos en energía". "Afortunadamente, cada vez se llevan menos residuos a vertederos o se entierran en el mejor de los casos, y por ello esta planta es fundamental desde el punto de vista estratégico medioambientalmente hablando", ha dicho.



Ha señalado, al hilo de esto, que van a aportar al consejero de Empleo toda la informacion transmitida por el comité de empresa de cara a la reunión con Valerio en Madrid y ha advertido de que "no hay otro objetivo" que no sea que "Cemex entre en razón y renuncie al cierre".



"Es una empresa rentable, sin ningún problema medioambiental, que cumple rigurosamente con todas las normativas y que juega un papel importante en la recuperación de los residuos para que no acaben de cualquier manera, un aspecto que la UE acabará pidiendo", ha concluido.



Representantes de los sindicatos CCOO y UGT así como los miembros del comité de empresa han exigido a la compañía que retire el ERE extintivo planteado, que afectaría a un centenar de personas, antes de iniciar un diálogo sobre la situación de la instalación, que es "rentable y viable".



Según el presidente del comité de empresa, Antonio Orta, desde el anuncio de la liquidación de la planta de Gádor "se han perdido 22 puestos de trabajo" de forma indirecta a través de varios talleres que han despedido a varios trabajadores así como una empresa de transporte, que también habría prescindido de dos de los conductores que trasladaban piedra desde la cantera hasta la fábrica. "Sin haber empezado nada, hay 22 personas en paro", ha lamentado.



Orta, que ha vuelto a requerir el "apoyo de toda la provincia" en la manifestación prevista para este sábado en la capital almeriense, ha recalcado que la intención de los trabajadores es que "la fábrica se mantenga abierta". "Si Cemex no es capaz de hacerlo, que la ponga a la venta", ha dicho antes de recalcar la "eficiencia" de esta instalación, que es "viable al cien por cien" y que propicia unos 300 empleos de forma directa e indirecta.





