Junta no autorizará quemas a partir del 15 de mayo para evitar la proliferación de incendios

Un hidroavión descarga en el incendio de Felix (Almería)





El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Almería, Raúl Enríquez, ha indicado que el centro operativo provincial de Medio Ambiente ha decidido no autorizar quemas ni el uso del fuego en espacios naturales a partir del 15 de mayo, con lo que se ha adelantado dos semanas la restricción anual a este tipo de prácticas a fin de evitar incendios y conatos como los sufridos durante esta primavera.



El delegado ha confirmado esta decisión en declaraciones a Europa Press desde el puesto de mando instalado en Felix (Almería) hasta donde se ha desplazado para comprobar las tareas que extinción del incendio declarado desde la pasada medianoche en el Barranco de Carcau, donde actúan un centenar de miembros del Plan Infoca.



Enríquez ha detallado que actualmente existen al menos tres focos activos en este espacio ubicado en el término municipal de Felix donde se da además una zona de "muy difícil acceso" en el fondo de un barranco, lo que obstaculiza la llegada de los retenes hasta el origen de la llamas, aunque avanzan.



A ello, se une el fuerte viento, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, que "dificulta la labor de los medios aéreos, aunque se están jugando el tipo", según ha valorado el delegado, quien ha destacado el trabajo "ejemplar" que ejecutan los miembros del Infoca de Almería y aquellos que han sido desplazados desde Sevilla, Málaga, Granada y desde Jaén para los próximos relevos.



El titular provincial de Medio Ambiente ha precisado que los esfuerzos se centran por el momento en controlar las llamas, por lo que hasta el momento no se han efectuado valoraciones sobre su extensión o su origen, aunque ha reconocido la posibilidad de que el fuego se originara por la tormenta eléctrica de la pasada madrugada. Según el delegado, el siniestro no habría alcanzado aún la Sierra de Gádor.



Según los últimos datos del Infoca, en la zona actúan seis medios aéreos, seis camiones autobomba, 165 bomberos forestales, la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones, una unidad médica, cuatro técnicos de operaciones, siete agentes de medio ambiente, un director y un subdirector del centro de operaciones y un técnico de extinción.

