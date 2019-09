Junta lleva este mes a Consejo de Gobierno el decreto-ley para regularizar 300.000 viviendas irregulares en Andalucía

Propietarios de viviedas irregulares en Almería durante su reunión con Moreno





El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha explicado este lunes que el Ejecutivo andaluz está concluyendo la elaboración del proyecto de un decreto ley de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en Andalucía, que será aprobado este mes en el Consejo de Gobierno.



En una reunión con afectados y alcaldes en el municipio almeriense de Fines, Moreno ha trasladado su preocupación y voluntad de resolver la situación de estas viviendas, que, según de Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio alcanzaría a unas 300.000.



Asimismo, ha considerado que esta realidad es un "problema cronificado" a causa de la "complejidad administrativa que ha existido en la región y la falta de diligencia de los gobiernos anteriores para buscar una solución".



"Se trata de viviendas construidas al margen de la legalidad urbanística y que generan problemas de diferente tipo: medioambientales, territoriales o registrales", ha dicho.



Ha concretado que afecta no sólo a las familias que se encuentran con esas trabas administrativas, sino también a los ayuntamientos y a las suministradoras de servicios.



Ante esta complejidad, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha un paquete de medidas urgentes con tres elementos destacables que pasan por que se generaliza la declaración de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), a excepción de las que estén en terrenos donde no prescriben las infracciones, como suelos no urbanizables protegidos.



Además, se contempla la posibilidad de planes especiales municipales para la adecuación ambiental y territorial de las agrupaciones de edificaciones irregulares, sin necesidad de un plan general previo.



Y, como hasta ahora, el planeamiento general seguirá siendo el instrumento para determinar qué asentamientos urbanísticos serán incorporados y cuáles no.



Moreno ha destacado que es "la primera vez en muchos años" que un Gobierno y el propio presidente de la Junta de Andalucía "se implica de lleno en abordar esta problemática, tan compleja por el amplio abanico normativo que atiende".



A la reunión han asistido la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo; la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo; el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez; el portavoz de la Asociación AUAN, Gerardo Vázquez, y la presidenta de dicha asociación, Maura Hillen, entre otros.

--EUROPA PRESS--