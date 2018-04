El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, en Almería





El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha insistido este viernes en reclamar una financiación autonómica "correcta" para Andalucía porque dicha comunidad "ha perdido 5.200 millones de euros en siete años".



Así lo ha indicado Jiménez Barrios en declaraciones a los periodistas en el transcurso de una visita a las obras del Hospital Materno-Infantil de Almería, ocasión que ha aprovechado para señalar que "no es posible seguir reclamando actuaciones diarias" como, según ha apostillado, hacen algunas formaciones políticas, "si al mismo tiempo no se acompaña de una financiación correcta".



"Andalucía no puede seguir perdiendo 1.000 millones de euros anuales, porque entonces no podremos seguir el ritmo de inversión de ahora mismo", ha advertido el vicepresidente del Gobierno andaluz, que ha invitado a pensar en "cuánto" se podría haber hecho con ese montante que ha dejado de recibir la comunidad, "cuánto podríamos resolver desde el punto de vista educativo o sanitario".



A la pregunta de si Andalucía recuperará esos 5.200 millones de euros "perdidos" y si el Gobierno de la Junta "los da por perdidos", el vicepresidente ha respondido que "nosotros no damos por perdido nada" y "vamos a jugarlo fuertemente, porque entendemos que tenemos una gran legitimidad como Gobierno, un gran respaldo".



En esa línea, ha manifestado que esto "no es una polémica entre PSOE y PP, sino una razón de justicia del Gobierno de Andalucía que lo pide en nombre de los andaluces, por lo que el Gobierno central tiene que estar a la altura".



El vicepresidente de la Junta ha puesto de relieve que "ninguna formación política niega ya que Andalucía está infrafinanciada", y ha destacado la "fortaleza muy importante" que, a su juicio, tiene el acuerdo alcanzado en el Parlamento autonómico para acordar las reivindicaciones de la comunidad para la reforma del sistema de financiación autonómica.



En esa línea, Jiménez Barrios ha valorado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se presentó hace dos días en el Palacio de la Moncloa, en la reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con "una gran legitimidad", la de estar apoyada por todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento andaluz salvo Ciudadanos (Cs), según ha apostillado, recordando que el partido naranja no se ha sumado al acuerdo del Parlamento, algo que, para el vicepresidente de la Junta, "no se entiende" y por lo que "habrá que pedirle explicaciones" al líder nacional de Cs, Albert Rivera, según ha abundado.



El representante del Gobierno andaluz ha considerado que "el debate abierto en España" en relación al modelo de financiación autonómica "pone de manifiesto" que lo que "a pulmón hacen los andaluces" --en referencia a la prestación de "servicios sanitarios, educativos y de temas de igualdad y dependencia"-- necesita "una financiación adecuada".



CORREDORES FERROVIARIOS



Por otro lado, Jiménez Barrios también ha aludido a la reunión "acordada" en el encuentro entre Susana Díaz y Mariano Rajoy que mantendrán próximamente el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el consejero del ramo, Felipe López, "para analizar lo incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado" (PGE), una cita en la que el consejero planteará al Gobierno central reivindicaciones como los corredores ferroviarios, que son "fundamentales", según ha aseverado.



El vicepresidente de la Junta ha insistido en señalar que Rajoy ha mostrado un "compromiso", y ha agregado que "hay que confiar en su palabra, y que Andalucía recupere posiciones que ha perdido".

--EUROPA PRESS--