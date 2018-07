Junta inicia una campaña de retirada de residuos plásticos de invernaderos en Almería, Granada y Huelva

Rodrigo Sánchez Haro y José Fiscal.





La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, va a iniciar una campaña de retirada de residuos plásticos de invernaderos, principalmente, en las provincias de Almería, Granada y Huelva.



Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Europa Pres el consejero de la rama agraria, Rodrigo Sánchez Haro, en la que ha detallado que el objetivo es "eliminar todo estos plásticos" que se han acumulado de la campaña anterior. "Ya han empezado los técnicos a hacer el diagnóstico y la localización de los plásticos y se va a comenzar la retirada de manera inmediata", ha explicado.



De esta manera, Sánchez Haro ha detallado que su departamento se va a encargar de la retirada de estos residuos, que se encuentran tanto en parcelas privadas como públicas y en cauces de ríos; mientras que la Consejería de Medio Ambiente se centrará en la regeneración de los cauces.



"Nosotros nos encargamos de una primera batida" que afectará a los municipios almerienses de Níjar, Almería capital, El Ejido, Vícar, La Mojonera, Adra, Berja; a Motril, en Granada, y en la provincia de Huelva "en menor medida" al tener menos de estos residuos.



Así, el consejero ha indicado que, aunque no se trata de una competencia de la comunidad, "todo las administraciones implicadas deben colaborar para conseguir una agricultura sostenible, que no contamine".



Cabe recordar que Andalucía constituye la región de España más importante por la utilización de plásticos en la agricultura, ya que en ella se concentra aproximadamente el 70 por ciento de la superficie de los invernaderos.



IMAGEN Y SALUBRIDAD



En una nota conjunta, las Consejería de Medio Ambiente y de Agricultura han señalado que, pese a que la gestión de estos restos agrícolas es una competencia que no corresponde a la Junta, la Administración andaluza ha decidido llevar a cabo esta campaña con presupuesto propio ante las incidencias que se están detectando en estas provincias por "el abandono indiscriminado" de plásticos de invernaderos y losproblemas de imagen y salubridad que están generando.



La actuación ha comenzado con la identificación de las zonas donde se acumulan estos residuos, la cuantificación de su volumen y la identificación de latitularidad de los terrenos, para lo que se solicitará colaboración al sector y a los ayuntamientos. Inmediatamente después, se procederá a la limpieza de esas zonas.



La retirada se llevará a cabo en todos los espacios en los que se esténabandonando estos plásticos agrícolas, por lo que desde la Administración andaluzase hace un llamamiento a la colaboración de todas las partes implicadas. Así, se insta a los ayuntamientos a que señalen los puntos que se están utilizando comovertederos y se solicita a los particulares que faciliten el acceso a los terrenos de titularidad privada.



Desde las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente se subraya que se actúa tanto por responsabilidad como para salvaguardar la imagen del campo andaluzy del propio sector. En este sentido, el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha insistido en la necesidad de la máxima colaboración de todas las partes "ya que, bajo ningún concepto, se puede consentir que en el campo se tiren plásticos sin control, algo que no sólo supone un importante problema medioambiental sino que también da una mala imagen de nuestro campo, una imagen que hoy es modélica y así tiene que seguir siendo".



Igualmente, ha advertido de que esta actuación extraordinaria debe ser posteriormente mantenida por los propios agricultores y los ayuntamientos, con vigilancia para evitar nuevos vertidos y sanciones a los infractores.



TRABAJOS EN ADRA



Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, JoséFiscal, ha recordado el compromiso permanente de su departamento con la limpiezade cauces fluviales. "Uno de los trabajos más recientes y de mayor importancia hasido en Adra, donde se han retirado 5.073 toneladas de residuos agrícolas": 317,64toneladas de restos de construcción y demolición; 703,14 toneladas de plásticosagrícolas; 117,72 toneladas de rafia y plásticos mezclados; 3.235,62 toneladas deplásticos y restos de cosecha; y 165,56 toneladas de rafia.



En el caso concreto de Almería, donde se generan anualmente más de 30.000toneladas de residuos plásticos procedentes de la agricultura, la situación se hacomplicado este año por la decisión de China de no importar plásticos que tenganmás de un cinco por ciento de impurezas. Esto ha dificultado la principal salida comercial que tenían estos restos y ha aumentado los costes de gestión.



A esto se une el vacío legal propiciado por los siete años en los que el PP haestado en el Gobierno central, lo que ha impedido renovar la autorización a Cicloagro (la empresa que hasta este año se encargaba de este proceso), hasta el punto de que ha cesado su actividad. Y es que, según la ley estatal de residuos de 2011, corresponde únicamente al Estado la regulación de estos sistemas colectivos de gestión de residuos, como ya funcionan en el vidrio, los envases o el papel.

