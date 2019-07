Crespo en una de las zonas afectadas por el incendio forestal de Terqu

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha indicado este lunes que la Junta de Andalucía va a "destinar todo el dinero y recursos" para recuperar las zonas de "incalculable valor ecológico" afectadas por los incendios forestales de Beas (Jaén) y Terque (Almería) y ha trasladado que la previsión es ejecutar las labores "más contundentes" de restauración en la "primavera" de 2020."Tenemos muy claro que no vamos a cejar para hacer todo lo que podamos y más para recuperar estos parajes", ha afirmado Crespo, quien ha visitado el área de 1.191,28 hectáreas calcinadas hace dos semanas que un incendio que se inició en la localidad almeriense de Terque pero afectó a cinco términos municipales más durante los cinco días en que se mantuvo activo.La consejera, quien ha felicitado a los efectivos que participaron en el dispositivo de extinción y que "evitaron males mayores, seguro", ha señalado que este es el segundo incendio más importante registrado en la comunidad junto al sufrido en Beas y que quemó 1.600 hectáreas a principios de julio y ha remarcado la voluntad de la Junta andaluza por recuperar ambas zonas.Ha precisado, con respecto al incendio forestal en la Sierra de Gádor almeriense, que, por el momento, se está "estudiando qué superficie ha sido la afectada" y ha concretado que un 68 por ciento es monte público autonómico y municipal mientras que el 32 por ciento del terreno es propiedad privada."Buscamos el equilibrio ecológico en una zona seca y la protección de nuestro patrimonio natural", ha asegurado Crespo, quien ha añadido que el estudio que se está elaborando "necesita su tiempo" y que las actuaciones se centran ahora en la tala de los árboles afectados "para hacer fajines que eviten las correntías en época de lluvias".En esta línea, ha señalado que la restauración no incluirá el matorral, sino el pinar y el encinar y que la previsión es que "se empiecen la labores de restauración más contundentes en primavera" tanto en Terque como en Beas "si bien también se va a trabajar en invierno".Si bien no ha precisado el presupuesto económico fijado para estos planes, ha trasladado que "queremos usar todo el dinero de la partida de restauración de los presupuestos de 2019, a diferencia del anterior gobierno que, en otros años, solo ejecutó el 39%"."Vamos a usar todo el dinero ya que se han aprobado recursos económicos muy importantes para restauradas zonas quemadas, poniendo a disposición en cien por ciento de los medios", ha remarcado para concluir que "vamos estudiar todas las posibilidades restauración ambiental lo antes posible porque apostamos por el valor ecológico".El Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) dio por extinguido el 17 de julio el incendio que se extendió sobre seis términos de los municipales localizados en el valle del Andarax, con especial incidencia en el pueblo de Huécija. El Infoca resaltó la dificultad del terreno y la existencia de torbellinos de fuego que obstaculizaron las labores de extinción.--EUROPA PRESS--