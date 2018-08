Playa de Los Genoveses, en el parque natural de Cabo de Gata





La Junta de Andalucía ha emitido un informe en el que cuestiona el proyecto del Ayuntamiento de Níjar (Almería) para habilitar un aparcamiento público en la playa de Los Genoveses, en el parque natural de Cabo de Gata, ya que considera que "excede" la superficie actualmente utilizada para el mismo fin "sin que quede justificado que el cambio no resulta lesivo ambientalmente" ya que implica un cambio en el uso del suelo.



El dictamen, consultado por Europa Press, advierte de que la innovación propuesta por Níjar pasa de los 5.400 metros cuadrados que aproximadamente ocupa la zona actualmente utilizada para estacionamiento a 8.300 metros cuadrados, lo que supone un incremento del 65 por ciento.



En términos de capacidad de vehículos, según remarca la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, pasa de los 216 que actualmente constituyen el máximo contemplado en el pliego de prescripciones técnicas de la explotación en vigor a 325 en la propuesta, "incrementando la capacidad en un 50 por ciento aproximadamente".



El documento de alcance incide en el hecho de que la ampliación del aparcamiento supone una transformación de uso de suelo de cultivos agrícolas a aparcamiento y ve "claro" que se produce una "pérdida de valores ambientales, que, en términos relativos puede no ser significativa pero que, en términos absolutos, resulta innegable".



"Desde el punto de vista de la conservación, los hábitats agrícolas extensivos en secano como el que nos ocupa albergan especies conocidas con carácter general como esteparias y que resultan incompatibles con el tipo de hábitat antropizado que es un aparcamiento", remarca para reprochar al Ayuntamiento que Níjar que "no haga referencia a mecanismo alguno de compensación a nivel estructural o funcional de la superficie de hábitar seminatural así perdida".



La Junta llama a tener en cuenta también la capacidad de acogida de la playa de Los Genoveses y subraya que las actuales 216 plazas de aparcamiento aportan un número mínimo de visutantes de entre 324 y 432 personas, sin tener en cuenta las que llegan en transporte público.



"Utilizando los criterios de cálculo empleado puede estimarse para esta playa una capacidad de 1.000 usuarios en función de una superficie de 25.000 metros cuadrados y una superficie por visitante para playas naturales de de 25 metros cuadrados por usuario", señala.



La Junta ya advirtió al Ayuntamiento de Níjar de que el aparcamiento público propuesto para regular el acceso al Playazo de Rodalquilar, en el parque natural de Cabo de Gata, "excede ampliamente" la superficie adecuada y le avisó de que las 570 plazas que prevé habilitar están "muy por encima" de la "capacidad de acogida óptima" para la playa, que se estima "en 400 personas".



"Con un nivel de ocupación por vehículo de entre 1,5 y dos personas, dicho nivel se alcanzaría con entre 200 y 267 vehículos, por lo que dimensionar para 570 vehículos la zona de aparcamiento quedaría muy por encima de la capacidad de acogida estimada para esta playa", reprochó para instar a modificarlo para reducirlo.





