Junta conformará mesas técnicas con los ayuntamientos para desbloquear unos 300 planes generales de ordenación urbana

Junta conformará mesas técnicas con los ayuntamientos





La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha apuntado este lunes que el Gobierno andaluz va a extender al conjunto de los ayuntamientos andaluces diferentes mesas técnicas para abordar modificaciones en sus planeamientos actuales y desbloquear los cerca de 300 planes generales de ordenación urbana (PGOU) que el nuevo Ejecutivo andaluz encontró "en los cajones de la dirección general de Urbanismo".



En un acto en el Puerto de Almería junto con al alcalde y candidato del PP a la Alcaldía, Ramón Fernández-Pacheco, Carazo ha asegurado que la situación del PGOU de la capital almeriense es un "absoluto" y "rotundo fracaso" por parte de "los sucesivos gobiernos socialistas", ya que Almería no ha conseguido actualizar su instrumento urbanístico y se desenvuelve aún con el plan de 1998.



Carazo ha explicado que desde su departamento se va a abogar por estas mesas con los ayuntamientos para que, desde la "coordinación" y el "diálogo", fluya la "información" entre ambas administraciones, ya que "muchas veces ha sido el fallo por el que los planes generales no han llegado a aprobarse".



De forma paralela, la titular andaluza de Fomento ha detallado que desde el Gobierno de la Junta también se va a trabajar para resolver la "maraña administrativa y normativa" en la que debían desarrollarse los planes y que ha sido una "zancadilla" para los consistorios, de modo que se buscará "dar agilidad y flexibilidad" a la redacción, así como "reducir los plazos y procedimientos" para que la aprobación de los PGOU sea "más sencilla".



"Estamos ya trabajando de manera paralela en la aprobación de la nueva ley del suelo de Andalucía, con acuerdos, con consenso y con todos los agentes implicados", ha recordado Carazo, quien ha abundado que, mientras que se cuentan con nuevos instrumentos de planeamiento, los ayuntamientos tienen la posibilidad de trabajar en "modificaciones especiales y puntuales" para impulsar "proyectos importantes" que "no pueden quedarse atrás a la espera de que la ciudad cuente con un nuevo PGOU".



En el caso concreto de Almería, Carazo ha incidido en que la aprobación de un nuevo plan general dependerá de que el propio Ayuntamiento "inicie el trámite" administrativo, en tanto "se modifica la ley para dar más flexibilidad".





