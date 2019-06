El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha indicado que los datos que maneja su departamento apuntan a un "crecimiento" del "tres por ciento" en el sector turístico y ha augurado que se avecina "el mejor otoño e invierno" de acuerdo a las reservas confirmadas en establecimientos hosteleros y medios de transporte.



"En los primeros meses de 2019 estamos en datos espectaculares que han superado todas las expectativas con picos de hasta un ocho por ciento", ha trasladado Marín, quien ha llamado, no obstante, a ser "precavidos" y a no ir más allá del tres por ciento de previsión de crecimiento, que "es un dato alcanzable y razonable".



Tras presidir la entrega de Banderas Azules a las playas andaluzas en un acto en Roquetas de Mar (Almería), ha señalado que el crecimiento previsto se traduciría, "si se consolida", en 31,5 millones de visitantes y en más de 22.000 millones de euros de aportación al PIB andaluz.



"No solo es este verano, es que con las cifras de reservas confirmadas a lo largo del otoño podemos estar en el mejor otoño-invierno", ha reiterado Marín, quien ha recordado que las previsiones al inicio de 2019 no señalaban un crecimiento "más allá del 2,6 por ciento".



Tras remarcar la "generación de empleo y riqueza" que permitirá "afrontar el 2020 con optimismo", ha destacado que en los primeros meses del año se ha "recuperado el turismo alemán y británico" y se ha experimentado un aumento en el turismo de interior, lo que, según ha defendido, justifican la campaña puesta en marcha para impulsar misiones comerciales "de Andalucía para Andalucía".



"Trabajamos con método científico, recogiendo resultados, analizándolos y actuando de inmediato sobre ellos", ha asegurado el número dos de la Junta andaluza, quien ha afirmado que espera que "siga creciendo el turismo de interior" y se intensifique la "diversidad turística" de Andalucía.

--EUROPA PRESS--