La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en funciones de la Junta en Almería Francisca Serrano ha indicado este viernes que el expediente iniciado para la devolución de una subvención de 700.000 euros por parte del Ayuntamiento de Macael en el marco de un convenio para financiar la ampliación de un centro de salud obedece a "criterios técnicos".



De esto se advirtió en 2017 cuando se le instó a finalizar las obras antes de finales de dicho año para cumplir con los acuerdos establecidos, según ha ahondado antes de afear las críticas del primer edil, Raúl Martínez (PP), al enmarcar dicha acción en una "venganza" de los socialistas por "perder la Junta".



En declaraciones a Europa Press, Serrano ha apuntado que al modelo de convenio para la cofinanciación y realización de obras se acogieron otros ayuntamientos andaluces a los que también se les advirtió de la situación y acabaron sus trabajos, entre ellos los de Antas, Fines o Arboleas, mientras que otros como el de Macael u Olula del Río no acabaron los trabajos en las fechas previstas, por lo que se les anunció un expediente que se ha iniciado en estos últimos días.



"Se ha prorrogado el convenio todo lo que la ley ha permitido y se les ha dado todas las facilidades a los ayuntamientos", ha asegurado la delegada, quien ha incidido además en que, con el inicio del expediente de reintegro de las ayudas se ha informado los consistorios de la posibilidad de acogerse a un mecanismo legal "para que las arcas municipales no se vean afectadas", para lo que deben solicitar la paralización del expediente y efectuar una propuesta al SAS para que el inmueble pase a su patrimonio por la cantidad aún por ejecutar.



Serrano ha insistido en que se ha explicado en varias ocasiones tanto mediante reuniones como telefónicamente y por escrito al equipo de gobierno que la obra debía estar finalizada a 31 de diciembre de 2017; unos datos que se han proporcionado a "ayuntamientos de diferente signo político que se encontraban en la misma situación". "El trato que se ha dado al Ayuntamiento de Macael es igualitario al de otros ayuntamientos gobernados por quienes estén gobernados", ha reiterado tras apuntar que Vícar cuenta con una situación similar a la que se va a "poner solución".



No obstante, el delegada en funciones ha considerado que "el hecho de que Macael intentara inaugurar su centro de salud en fechas cercanas a las elecciones locales le ha hecho caer en un error", según ha interpretado antes de apuntar que la fórmula de construcción del ambulatorio mediante el PFEA "no es la más rápidas ni la más idónea" para cumplir con un convenio y con las advertencias, ante las que "se ha hecho oídos sordos".



Con esto, la titular provincial de Salud hasta la fecha le ha reclamado "voluntad política" al primer edil macaelense para que "tome nota de las soluciones que le ha planteado el SAS" por la consecución del ambulatorio y en beneficio de las cuentas municipales, puesto que hasta ahora "no ha sido ágil en cumplir con su parte" del convenio.

