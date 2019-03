El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha anunciado este lunes la intención del Gobierno andaluz de "unificar" la Escuela Pública de Golf de El Toyo con el campo municipal de golf para "optimizar los recursos públicos" ya que actualmente el centro es "deficitario", según ha apuntado.



Así lo ha indicado ante los medios tras reunirse con el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), quien ha agradecido el "cambio de actitud" del consejero, ya que, según ha apuntado, desde el Ayuntamiento se ha reclamado anteriormente reuniones con el Ejecutivo autonómico para abordar la situación de ambas instalaciones separadas "por apenas 15 metros" y que "se dedican a lo mismo".



"Es difícil de entender que sean dos centros que vivan aislados", ha manifestado el consejero, quien ha trasladado su intención de poner el asunto "en marcha" a través del secretario general de Deportes de la Junta para analizar cuestiones previas y que conseguir que ambos recintos se conviertan en "toda una instalación". "Los servicios públicos tienen que aportar y no tiene que haber cicaterías", ha apostillado.



El titular andaluz de Deportes ha lamentado que determinados servicios públicos como este, en el se invirtieron 2,8 millones de euros para su construcción, "sean por sistema deficitarios". "Tenemos que procurar que no hagamos un agujero en las arcas públicas, y la mejor manera de equilibrarlos es llegar a acuerdos con el Ayuntamiento", ha apuntado Imbroda, quien ha señalado la gestión de otras ocho instalaciones en Andalucía que será evaluadas para determinar su "rendimiento".



La Escuela Pública de Golf de El Toyo sumó en su primer año de funcionamiento un total de 847 inscritos para la práctica de este deporte así como para otros servicios asociados, como pádel. La instalación nació con el objetivo de fomentar el ejercicio físico y el deporte base así como ampliar el acceso a esta práctica deportiva a la mayor parte de la población.



Precisamente dicha instalación acoge este lunes la reunión de la Consejería de Educación y Deporte después de que su estructura se haya desplegado por la provincia desde primera hora de la mañana para conocer de primera mano la realidad de los distintos colectivos.



Imbroda ha detallado su intención de desplazar a todo su equipo desde "la torre de cristal que es Torre Triana" a las provincias andaluzas y reunirse "cada 15 días" en una de ellas hasta final de curso para "tener contacto con toda la comunidad educativa" y "tocar la realidad" antes de implementar medidas.



CONSERVATORIO



Entre otros asuntos, el primer edil almeriense y el representante de la Junta han abordado otros aspectos vinculados a la ciudad, como la situación del Conservatorio de Música o la puesta a disposición del Consistorio de terrenos para la construcción de un nuevo Conservatorio de Danza, para el que, de momento, no se manejan plazos.



El consejero ha señalado que desde su departamento se trabaja para dar una "respuesta urgente" a las necesidades de cada provincia, si bien hay centros que "llevan 30 años esperando" a que se les dé una respuesta por parte de la Administración autonómica. "Cuando tengamos analizado todos los detalles de cada centro educativo, veremos cómo podemos" sus soluciones, ha detallado el consejero, quien al respecto ha recordado que se trabaja en la elaboración de dos presupuestos para 2019 y 2020.





