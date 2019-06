Junta anuncia que ampliará en 2020 la plantilla de funcionarios de la Fiscalía, congelada desde 2007

Junta anuncia que ampliará en 2020 la plantilla





La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de a Junta de Andalucía tiene intención de incrementar la plantilla de funcionarios destinados a la Fiscalía para el año 2020, según ha anunciado la secretaria general para la Justicia, María José Torres, durante una visita a las sedes judiciales de Almería.



Torres se ha reunido con la presidenta de la Audiencia de Almería, Lourdes Molina, con el fiscal jefe, Antonio Pérez, el juez decano de la capital, David Villagrá, y la secretaria coordinadora provincial, María José Cañizares, para conocer "in situ y de primera mano" las necesidades del sector judicial, dentro de una serie de visitas que el nuevo equipo de Justicia está realizando a todas las provincias andaluzas.



En este encuentro, en el que también han participado el delegado territorial, José Luis Delgado, y el director general de Infraestructuras y Sistemas, Miguel Ángel Reyes, Torres les ha transmitido el compromiso de la Junta de Andalucía para dotar de más personal los juzgados, ya que es una de las carencias que les han trasladado.



En este sentido, ha indicado que la Consejería de Justicia ya está trabajando en los presupuestos de 2020 para poder ampliar la plantilla de funcionarios del Ministerio Público. "Lo que queremos es poder dotar a la Fiscalía de esos funcionarios tan necesarios", ha afirmado la secretaria general para la Justicia tras recordar que no se produce un incremento de recursos humanos desde el año 2007.



Así, ha recordado que de los 95 interinos del cuerpo de tramitadores que se ha nombrado en toda Andalucía para los juzgados con competencias en Violencia de Género, ocho son para la provincia de Almería; una medida en la que se han invertido casi 200.000 euros con cargo a las cuantías del Pacto de Estado y que se mantendrá inicialmente hasta final de año, con posibilidad de prorroga durante 2020.



A esto se suma la ampliación de la plantilla de los juzgados de guardia de la costa que, en el caso de Almería, serán los de la capital, Vera y Roquetas. Con esta medida se pretende no solo atender el aumento de población durante el verano en estas zonas, sino también "la previsible llegada de pateras".



"La asistencia se va a prestar por el 100% de la plantilla en lugar del 50% como se viene haciendo ahora mismo. Esto supone sumar 9 funcionarios más y una inversión de 35.000 euros", ha señalado la secretaria general para la Justicia.



Asimismo, en Almería, como todas las provincias andaluzas, se ha dotado al Instituto de Medicina Legal (IML) de una Unidad de Valoración Integral de la Violencia de Género (Uvivg), dotada de un equipo multidisciplinar completo --médico forense, psicólogo y trabajador social--, así como un administrativo más.

--EUROPA PRESS--