Jureles y bogas aparecidos en la costa de Aguadulce





Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se han desplazado este martes hasta la costa de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), ante la aparición de centenares de peces muertos en el litoral para tomar muestras tanto del agua como de algunos ejemplares, aunque los primeros indicios apuntan a que su presencia podría ser consecuencia de los "descartes" de bogas y jureles de algún buque pesquero.



Según han explicado a Europa Press fuentes la Delegación Territorial de Medio Ambiente, durante la mañana se han recibido algunos avisos en los que se informaba de la presencia de una gran cantidad de peces muertos en la costa, por lo que dos agentes se ha desplazado hasta el lugar.



Así, se han recogido muestras de varios ejemplares, que se encuentra en la línea marítima y flotando en el mar, así como dosis de agua. No obstante, no se ha apreciado la existencia de ningún tipo de vertido que pudiera estar vinculado a la muerte de los peces.



En esta línea, las mismas fuentes han precisado que prácticamente la totalidad de los ejemplares hallados sin vida eran jureles de un tamaño medio, por lo que la principal hipótesis que se maneja es que puedan proceder de los descartes de algún barco pesquero que atravesara la zona.



No obstante, desde Medio Ambiente se efectuarán los correspondientes análisis para determinar fehacientemente la muerte de los ejemplares y comprobar el estado de las aguas.





--EUROPA PRESS--