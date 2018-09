Junta afirma que las murallas de San Cristóbal están incluidas en su plan plurianual de inversiones

La Muralla de la Hoya





La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Cultura en Almería, ha indicado que desde mayo ha incluido la realización de obras de consolidación y conservación de la muralla de San Cristóbal en un plan plurianual de inversiones hasta 2020 con financiación de Fondos Feder.



Así lo ha manifestado después de que la asociación 'Amigos de la Alcazaba' haya elevado una queja a la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz por el "lamentable" estado en el que se encuentran las murallas y torres "milenarias" de la capital almeriense al no "haber obtenido respuesta" del Gobierno andaluz a los escritos en los que comunican la "ruina inminente".



Fuentes de la Administración autonómica han indicado a Europa Press que las acciones para preservar la muralla están contempladas en sus próximas inversiones, toda vez que han recordado que ya se ejecutaron en 2009 trabajos de conservación en los torreones de Pescadería-La Chanca con una inversión de 170.000 euros "a pesar de no ser de propiedad autonómica".



En esta línea, han reiterado la exigencia de varios documentos de finales del siglo XIX y mediados del XX que indican la titularidad municipal de los torreones de Pescadería, situados en las calles Impresores, Valdivia, Ruano y en la Avenida del Mar.



Al mismo tiempo, han recordado que desde el Gobierno andaluz se ha denunciado ante la Fiscalía las pintadas que han aparecido sobre ellos y ha ofrecido al Ayuntamiento asesoramiento técnico para eliminarlas, "un ofrecimiento que no ha tenido respuesta".



En cuanto a la limpieza del entorno, sólo en los dos últimos años 2017-2018, desde la Delegación de Cultura "se han enviado un total de ocho escritos al Ayuntamiento de la capital, la administración competente, pidiendo una actuación en la zona".





