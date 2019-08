El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, atiende a los medios en Alm

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha afirmado este sábado que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, "comparecerá cuando sea necesario" para detallar la actuación del Ejecutivo autonómico en relación al brote de listeriosis "de la forma que considere la Diputación Permanente y los grupos parlamentarios", que serán convocados el próximo lunes por la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, para delimitar la reunión que pueda tener lugar "presumiblemente el miércoles o el jueves", según ha manifestado ella misma.Marín ha indicado en declaraciones a los medios tras asistir al acto homenaje a 'Los Coloraos' en Almería que el Gobierno andaluz "no tiene inconveniente en comparecer cuando sea necesario" después de que este viernes el PSOE-A solicitara la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento para reclamar la comparecencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una sesión plenaria extraordinaria con carácter urgente para informar sobre la gestión del Gobierno andaluz del brote de listeriosis causado por la carne mechada 'La Mechá'."El PSOE puede estar tranquilo, que no vamos a actuar como lo hacían ellos", ha dicho Marín, quien ha acusado a los socialistas de "esconderse" en "todas las diputaciones permanentes durante todos los años en los meses de agosto para no comparecer".Al respecto, la presidenta de la Cámara andaluza ha explicado que actuará con "inmediatez" para que se produzca la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento y que los grupos decidan "si se celebra esa comisión extraordinaria". "No creo que el Gobierno tenga ningún inconveniente en dar las explicaciones correspondientes que tenga que dar", ha valorado.Así, el vicepresidente de la Junta ha asegurado que el Gobierno de coalición actuará con "total transparencia" para "explicar todo lo que hasta el momento se conoce" en relación a la bacteria que ha dejado dos víctimas mortales y que ha infectado a un total de 190 personas desde el inicio de la alerta decretada el pasado 15 de agosto.Marín ha insistido en que la Junta ha ofrecido "toda la información cada día" a través de sus profesionales y responsables en asistencia sanitaria al tiempo que se atiende a la población afectada, entre la que se encuentran personas con "riesgo mayor" como son las mujeres embarazadas, mayores y menores a quienes "esta bacteria les afecta de una forma mucho más agresiva que a otras que podemos pasar la listeriosis sencillamente con un antibiótico o una gastroenteritis".ESPERAR A LAS INSPECCIONESEl representante del Gobierno andaluz ha defendido en este sentido que "se han activado todos los mecanismos sanitarios" para responder ante el brote, por lo que hay que "espera a conocer toda la investigación" que se desarrolla en torno al origen de la bacteria en las partidas de carne contaminada."Hay noticias de que parece ser que la empresa no había sido inspeccionada por la inspección sanitaria, que le correspondería a la ciudad de Sevilla, desde hace más de dos años", ha apuntado Marín, quien pese a todo ha instado a dejar estos aspectos "encima de la mesa" y "actuar con rapidez, sensatez y ocuparse de lo que nos tenemos que ocupar, que son las personas".Igualmente, ha pedido esperar a la convocatoria efectuada por el Gobierno de cara al próximos lunes a los consejeros responsables en materia sanitaria de las diferentes comunidades para compartir información sobre el brote y a la investigación interna y de las autoridades sanitarias "para dirimir las responsabilidades de cada uno".Sobre la ampliación de la alerta por listeriosis a una marca blanca de carne mechada elaborada por Magrudis --responsable de la carne mechada que ha originado el brote de listeriosis--, el consejero ha indicado que aún no se tiene información de a dónde se habría distribuido, de forma que le corresponde a la empresa dar esos datos a la inspección sanitaria para retirar los lotes que sean precisos, en su caso.--EUROPA PRESS--