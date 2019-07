Centro Andaluz de la Fotografía (CAF)





La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha señalado que el despido de Rafael Doctor como director del Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) con sede en Almería obedece a que la reestructuración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc) por la que se crea la Dirección de Artes Visuales "requiere un nuevo perfil" al englobar "muchas más especialidades" que también se darán en el centro aunque este conservará su denominación.



Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz, quienes han señalado que el CAF "no va a cambiar esencialmente en nada" y "va a seguir siendo como tal el centro de referencia" de la fotografía en Andalucía, si bien el nuevo director de Artes Visuales que se designe llevará también "otras áreas".



No obstante, han apuntado que aún "está por definir" donde tendrá sede el despacho del que sea nuevo director, que podría permanecer en el propio CAF o podría desplazarse a Sevilla, de modo que esta figura será la que se encargue de confeccionar la programación del centro, que acogerá "otras especialidades" como "videocreación"; un aspecto que también ha destacado la delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en Almería, Eloísa Cabrera, quien ha incluido disciplinas como "cine" o "escultura".



"El cese en sí es para adecuar a la persona que debe estar al frente de ese centro de artes visuales", ha asegurado la delegada ante la ruptura del contrato con Rafael Doctor, quien accedió en marzo de 2017 tras un concurso público al que se presentaron 15 candidatos para ejercer las tareas de dirección y administración de los programas de fotografía.



La responsable provincial de Cultura ha asegurado que el cambio "va a ser algo positivo" para el centro, que va a contar con una "mayor partida económica" tanto en el presupuesto de 2019 como en el de 2020, si bien no ha podido precisar las previsiones de la Consejería al respecto. "Va a ser un punto de inflexión del CAF y de Almería", ha opinado.



De otro lado, Cabrera ha asegurado que la Rafael Doctor se le ha ofrecido la posibilidad "de seguir colaborando con la Consejería de Cultura en proyectos especiales y específicos" pese a la rescisión del contrato que había rubricado para cuatro años y que la Junta amortiza ahora al suprimir la alta dirección de la que dependía el puesto. La delegada también ha asegurado que del nuevo director dependerá la Filmoteca de Andalucía, que tiene sede en Córdoba.

