Junta adjudica por 1,6 millones la ampliación del CEIP Álvarez de Sotomayor en Cuevas del Almanzora

La Junta ha adjudicado las obras de ampliación y reforma del CEIP Álvarez de Sotomayor en el municipio de Cuevas del Almanzora (Almería) por 1.612.124 euros a la empresa Orthem Servicios y Actuaciones Medioambientales, que tendrá un año para ejecutar los trabajos a partir de este jueves tras la formalización del contrato.Así consta en la resolución, consultada por Europa Press, después de que las obras del centro salieran a licitación por más de 1,9 millones. La actuación supondrá la demolición de un edificio y la construcción de nuevos espacios para dotar al centro de una línea más en Infantil y Primaria --hasta tres--, de manera que después de la intervención el colegio contará con un total 675 puestos escolares.El proyecto contempla un nuevo módulo que albergará en su planta baja seis aulas con aseos más un espacio común para Infantil, así como una nueva aula de Educación Especial Específica con aseo adaptado.En la planta primera se situarán los nuevos espacios para Primaria que no sea posible ubicar en el edificio existente y una sala para la asociación de madres y padres del alumnado. Además, se dotará al centro de un nuevo gimnasio con almacén y vestuario.También se llevarán a cabo actuaciones de reforma, modernización y adaptación a la normativa de las instalaciones existentes. En el edificio principal se redistribuirán espacios de la planta baja para obtener otras tres aulas de Infantil y dos módulos de aseos exteriores para Primaria.Además, se redistribuirá la zona de administración, se reformarán los aseos de alumnado, profesorado y personal no docente, se mejorará la cubierta mediante su impermeabilización y la retirada de depósitos en desuso, se adecuará la instalación eléctrica y de seguridad en caso de incendio, se sanearán y repararán fisuras y se sustituirán carpinterías y azulejos, entre otras mejoras.Las viviendas de maestros y el edificio de preescolar serán demolidos y un módulo exento que actualmente está destinado a aula matinal será redistribuido para obtener tres aulas de pequeño grupo y un aseo.Esta intervención, que está previsto cofinanciar por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del programa operativo de Andalucía 2014-2020, está incluida en el Plan 2017-2018 de Infraestructuras y Equipamientos de la Enseñanza no Universitaria de la Consejería de Educación.--EUROPA PRESS--