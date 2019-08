Junta abre expediente sancionador por el lanzamiento de electrodomésticos al monte que se difundió en internet

Crespo visita la lonja de Almería





La Junta de Andalucía ha incoado expediente administrativo sancionador a raíz de la publicación en redes sociales del vídeo en el que se ve a un trabajador de una empresa de gestión de residuos de Olula del Río (Almería) arrojando un frigorífico por la ladera de un monte público.



Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas en la lonja de Almería la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, quien ha destacado la actuación desarrollada por los agentes de Medio Ambiente, que detectaron el vídeo y formularon denuncia.



"Están haciendo mucho y bien por el medio natural", ha dicho Crespo tras recordar que de forma paralela hay abierta una investigación por parte de la Guardia Civil y señalar que, dado que el expediente está al inicio de su instrucción, no se puede determinar la cuantía de la multa que pueda derivar de este comportamiento.



Por su parte, la Guardia Civil ha levantado acta de infracción a la empresa de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de Olula del Río para la que trabajaba el operario que difundió un video en redes sociales .



Los agentes de la Policía Judicial continúan, además, la investigación para determinar si la mercantil podría haber estado incurriendo a lo largo de los últimos diez años en un presunto delito medioambiental, según ha informado la Comandancia.



La actuación se inició a raíz de la la aparición en redes sociales de un video en el que se observa el lanzamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) por la ladera de una montaña por parte de una persona al lado de un furgoneta.



Tras identificar con rapidez al trabajador y el vehículo como de la empresa en la que trabaja realizando labores de distribución de electrodomésticos, los agentes comprobaron que los electrodomésticos ya habían sido retirados del medio natural.



Por otro lado, realizaron una inspección en la empresa ubicada en Olula del Río y comprobaron como aproximadamente unas 50 lavadoras se encontraban almacenadas en el patio exterior de un almacén entre vegetación seca, así como unos 20 frigoríficos bajo techo, todos sin haber sido eliminados.



Los agentes constataron, asimismo, como en el interior de la empresa no existía ningún contenedor para depositar electrodomésticos. Los propietarios no fueron capaces de aportar ningún justificante de entrega de residuos a un gestor autorizado durante diez años de actividad.



Por todo ello los agentes levantaron acta informando tanto a la persona que lanzó el electrodoméstico por la ladera de la montaña como al propietario de la empresa de que se remitirán las actuaciones a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Almería por incumplimiento de la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos.



Los agentes de la Guardia Civil continúan su investigación al objeto de determinar si se estuviera ante un delito medioambiental recogido en los artículos 325 o 326 del código penal, actuación integral en vía administrativa y penal que realizan los agentes como Policía Judicial Específica Medioambiental.

