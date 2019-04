La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha reconocido este jueves los "grandes problemas de saturación" que sufren los servicios sociales comunitarios, por lo que ha abogado por "reponer las bajas de personal colaborador" y "reforzar las corporaciones locales" mediante los 77 millones destinados al plan de choque de la dependencia a fin de que puedan dar salida a la elaboración de los Planes Individualizados de Atención (PIA) de los usuarios.



Así lo ha manifestado la consejera en sede parlamentaria tras la pregunta formulada por el diputado autonómico del PSOE en Almería José Luis Sánchez Teruel, quien le ha pedido que aclarara las cifras que el Ejecutivo andaluz maneja sobre dependencia ante la "confusión" generada después de que "desde su partido" y "desde el Gobierno" se hayan ofrecido cifras que "no coincidían", según ha apuntado.



La consejera ha apuntado que, al cierre de febrero de este año, en Almería hay 1.668 personas pendientes de una resolución de grado de dependencia y otras 6.243 personas con derechos reconocidos pendientes del PIA, de las 423 figuran como grandes dependientes, 1.074 cuentan con una dependencia severa y otras 4.746 tienen reconocida una dependencia moderada.



"Tenemos que colaborar con las entidades locales", ha afirmado la titular andaluza de Igualdad, quien ha señalado que este problema está "generalizado" en toda la región, con lo que ha apelado a los grupos políticos considerare este asunto como una "cuestión de estado" ya que es necesario un "gran esfuerzo presupuestario" para acabar con unas cifras que "no son admisibles".



En esta línea, ha afeado que el anterior gobierno no llegar a aplicar partidas anunciadas de 29,7 millones y de 35,2 millones de euros, con las que se podría haber "sacado de las listas de espera" a los usuarios, por lo que ha reclamado un ejercicio de "autocrítica" a los socialistas al respecto.



"NÚMEROS ROJOS" EN DEPENDENCIA



Por su parte, el parlamentario socialista ha asegurado que las cifras de dependencia que maneja el Gobierno andaluz ya están "en números rojos" puesto que "después de casi tres meses de gestión" la región cuenta con "menos personas en el sistema de dependencia" que cuando se conformó el gobierno de coalición.



"Son 2.000 sus números rojos en materia de dependencia. Le pido que no enrede", le ha espetado Sánchez Teruel, quien ha acusado a la responsable de Igualdad no haber "dicho toda la verdad" al no haber precisado en sus datos quiénes han solicitado una revisión del grado o un cambio del recurso.



Asimismo, ha apuntado que la Junta "no puede" conceder una prestación a "nueve de cada diez personas que están ya valoradas" porque "están pendientes de que los servicios comunitarios le hagan la propuesta del PIA"; unos servicios que, según ha observado, en el caso de Almería "están en manos de la Diputación Provincial gobernada por el PP y en manos de ayuntamientos como Almería, Roquetas de Mar, El Ejido o Adra".



Para Sánchez Teruel, la consejera "debería de dirigirse a esos compañeros de gobierno y pedirles que en su ayuntamiento agilicen estas cuestiones", según le ha aconsejado tras haber criticado que, tras la inclusión en el orden del día de esta pregunta, "sorprendentemente" la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ofreciera en Almería "una rueda de prensa singular" en la que "dejó por un momento de ser presidenta del Parlamento y habló como coordinadora provincial de su partido y representante del parlamento por Ciudadanos".





--EUROPA PRESS--