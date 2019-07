Juez procesa a exalcaldesa de Turre al estimar que prevaricó al negar permiso a un puesto de feria

María Isabel López, en una rueda de prensa





El Juzgado de Instrucción 4 de Vera (Almería) ha propuesto que vaya a juicio la exalcaldesa de Turre y actual concejal en el gobierno municipal, María Isabel López (PSOE), al estimar que pudo prevaricar al denegar la instalación de un stand de dulces y turrores en la feria a un empresario con quien el jefe de Policía Local tuvo una discusión días antes por diferencias en la reorganizaciones de los puestos.



El auto que ordena continuar la causa por los trámites de procedimiento abreviado, hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), señala que los hechos podrían constituir un presunto delito de prevaricación administrativa y da traslado a las partes que formulen acusación o soliciten sobreseimiento contra López, quien según el acuerdo de gobierno alcanzado con IU asumirá la Alcaldía tras los primeros 20 meses de mandato.



El juez Alfonso Peralta recoge en su auto que López, alcaldesa desde febrero de 2017, firmó el 20 de septiembre de 2018 una resolución en la cual se denegaba al denunciarte la "instalación" de su puesto al considerar "que no era oportuno" debido al "fuerte incidente de calado" que había protagonizado en su despacho "en mi presencia y la del agente de la Policía Local, máximas autoridades en el municipio".



Dicho incidente, indica el magistrado, se habría producido el día 14 cuando el propietario del puesto de dulces y turrones se presentó en el despacho de la regidora y ella llamó al jefe de Policía Local, quien supuestamente por teléfono le había "comentado al denunciante una reorganización de los puestos".



Según el relato contenido en el auto, cuando los tres estaban en el despacho, "hubo una discusión entre el agente y el denunciante donde presuntamente el último le habría faltado el respeto al policía, quien le requirió identificación y habría formulado denuncia contra él por infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana por alteración del orden público".



La resolución de Alcaldía que puede llevar a López al banquillo hacía referencia, asimismo, a "razones obvias de seguridad", así como a "evitar incidentes de calado como el protagonizado".



Un mes después se emitió un segundo informe en el que el jefe de la Policía Local aseguraba que el denunciante "solo había presentado solicitud sin acompañar la documentación necesaria" para la colocación del puesto en las fiestas patronales y dos meses despúes, un tercer informe del agente hacía propuesta de sanción al empresario".



"En este expresamente se establece que la no colocación del identificado había sido por los hechos ocurridos en la Alcaldía y por la no presentación de la documentación necesaria para la colocación del puesto", según remarca que el juez.



En esta línea, recuerda que en la resolución de Alcaldía previa "no se especificaban otras razones" más allá del incidente "como falta de cumplimiento de requisitos, falta de idoneidad del solicitante en su desempeño en años anteriores o cualquier otra motivación para su negativa".



El instructor de la causa también señala que el denunciante tiene el puesto de dulces y turrones "desde hace décadas" y que, anteriormente se ha instalado en la feria de Turre "sin que consten incidentes".



Subraya, por último, que la organización y normas de concesión de los puestos "no están reglamentados, ni existe ordenanza o regulación alguna, sino que es la Policía Local la que normalmente organiza y decide su concesión".



María Isabel López asumirá la Alcaldía de Turre durante los 28 meses últimos de mandato tras reeditar el acuerdo de gobierno con Turre para la Gente (marca de Izquierda Unida) y su candidato, Martín Morales, quien es actualmente primer edil.

--EUROPA PRESS--