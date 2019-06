Juan Pedro García Pérez se proclama alcalde de Pulpí tras quedar constituida la nueva Corporal Local

El alcalde anuncia que la fecha de apertura de la Geoda Gigante de Pulpí al público será el próximo 29 de julio, en una fase de visitas en prácticas hasta su inauguración oficial en el mes de octubre



Nueva corporación en Pulpí

PULPÍ.- Juan Pedro García Pérez ha sido proclamado hoy alcalde de Pulpí, tras llevarse a cabo la votación por parte de los miembros de la nueva Corporación Local, renovando así su cargo después de que el pasado 26 de mayo los pulpileños volvieran a elegir en las urnas al Partido Popular de Pulpí por mayoría absoluta.

En su intervención, Juan Pedro García ha querido dar a las gracias a los concejales salientes por su gran trabajo durante la anterior legislatura, así como dar la bienvenida a la nueva corporación, a la que ha instado a trabajar cada día por los pulpileños tomando las mejores decisiones. García Pérez ha expresado su deseo de estar a la altura de todos los ciudadanos y “del gran municipio del que nos tenemos que sentir muy orgullosos”. Igualmente, ha señalado que “espero que por encima de todo prime el respeto, Pulpí ha demostrado con sus votos que no quiere crispación, lo que quiere es un municipio que avance, que mejore sus infraestructuras y, en este sentido, os aseguro que daré todo de mí por el bienestar de los pulpileños”. En su discurso, el alcalde de Pulpí ha agradecido a todos el haber otorgado la tercera mayoría absoluta al Partido Popular de Pulpí, lo que le hace seguir trabajando para que el municipio siga avanzando y prosperando: “Pulpí ya es una referencia en la provincia de Almería y, a partir de ahora, lo será también a nivel mundial gracias a su Geoda Gigante, algo que hemos conseguido entre todos”.

Juan Pedro García ha asegurado que esta nueva legislatura será “histórica” por varios motivos, entre ellos por la inauguración de proyectos tan importantes como el nuevo espacio escénico que pronto será una realidad y que se convertirá en un edificio de referencia para la celebración de actividades lúdicas, culturales y empresariales, y, sobre todo, por algo que será transcendental para Pulpí, para la provincia de Almería y para el resto de España, como es la puesta en valor definitiva de la Geoda Gigante de Pilar de Jaravía, una iniciativa que, según palabras del alcalde, creará numerosos puestos de trabajo y traerá riqueza a Pulpí, a la comarca y a la provincia: “Pilar de Jaravía cuenta con la Geoda más importante de Europa y la Geoda visitable más importante del mundo, somos afortunados de poder disfrutarla y tenemos una gran responsabilidad al poder ponerla en valor”. En este sentido, ha anunciado que ya hay fecha definitiva para la apertura al público de la Geoda, que será el próximo 29 de julio. Éste será el primer día que habrá visitas con entrada a la Mina Rica y Geoda de Pilar de Jaravía – Pulpí, abriéndose una fase de visitas en prácticas hasta su inauguración oficial hacia el mes de octubre. El alcalde ha adelantado, además, que ya se han establecido los precios de las entradas, que serán de 22 euros para entrada general; 15 euros para grupos y colectivo de mayores; y 10 euros para los empadronados en Pulpí (siendo para ellos gratuita la entrada durante la primera semana de apertura).

Cerrando su turno de palabra, en el que se ha dirigido a un Salón de Plenos con el aforo completo, García Pérez ha señalado que es consciente de las necesidades que tiene Pulpí, entre ellas aumentar la plantilla de Policía Local o mejorar el servicio de limpieza, algo para lo que ha pedido la concienciación y colaboración de todos los ciudadanos. Por último, se ha dirigido al pueblo de Pulpí para ponerse a disposición de sus vecinos: “aquí me tenéis todos, los que me han votado, los que no y los que no han ejercido su derecho al voto, en este ayuntamiento siempre los atenderemos a todos”.

Previamente a la elección de alcalde, el secretario del Ayuntamiento de Pulpí, José Manuel Barceló, ha leído el preámbulo de la Constitución Española y ha procedido a la constitución de la Corporación Local, según lo dispuesto en los artículos 195 y 196 de la vigente Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y en el artículo 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. A partir de ese momento, y tras haber jurado sus cargos, ha quedado constituida la nueva Corporación Local, que cuenta para la presente legislatura con los siguientes concejales:

- Juan Bautista López Ruiz

- Ángeles Martínez Martínez

- Pedro Jesús Martínez Simón

- Fina García Parra

- Juan Francisco Martínez García

- María del Mar Sánchez Requena

- Andre Eveleens

- Luis Miguel Cáceres Mesas

- Cristina Gómez García

- Pedro García Carrasco

- Ana María Palma Córdoba

- Antonio José Muñoz Guevara