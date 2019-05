José Nicolás Ayala: “Seguiremos escuchando a los ciudadanos, dando respuesta a sus problemas y trabajando por Terque”

El alcalde terqueño y candidato socialista a la reelección quiere culminar los proyectos que tiene en marcha y seguir devolviendo “el cariño” que recibe



José Nicolás Ayala, candidato del PSOE en Terque

TERQUE.- El alcalde de Terque y candidato del PSOE a la reelección, José Nicolás Ayala, afronta las elecciones municipales del próximo día 26 de mayo con “tranquilidad y gratitud”, convencido de que “las campañas no se hacen en quince días, sino que vienen del trabajo que se hace durante años”. Por ello, confía en el trabajo que ha realizado en su primer mandato para volver a cosechar el apoyo de sus vecinos y seguir “escuchando a los ciudadanos, intentando dar respuesta a sus problemas, trabajando para las personas y teniendo como meta el desarrollo de nuestro pueblo”. “En los cuatro años que he ostentado al Alcaldía me he sentido muy cómodo, he notado cariño y respeto y quiero seguir devolviéndoselo a la gente”, ha dicho.

De la candidatura que encabeza, Ayala destaca que la conforman “hombres y mujeres con ilusiones renovadas y con mucha fuerza para dar lo mejor de sí mismos en el día a día”. “No pretendemos convencer con falsas expectativas, ni se nos llenará la boca con promesas que nunca podamos cumplir; tan solo podemos ofrecer nuestro compromiso de trabajo, dedicación y esfuerzo, llevando a cabo una gestión de puertas abiertas, con un proyecto justo, social y de futuro, algo que ya hemos demostrado”, ha mantenido.

Ayala recuerda que, en los cuatro años que han transcurrido desde que el actual equipo de gobierno se hizo cargo del Ayuntamiento, se han alcanzado muchos logros. “Hemos cumplido gran parte de nuestras promesas y otras están a punto de hacerse realidad”, asegura. En este sentido, recuerda que “el albergue será una realidad este año, en pocos días comenzaremos la obra del techo de la parroquia, renovaremos la pista polideportiva, llevaremos a cabo la remodelación de la entrada del pueblo y culminaremos la remodelación del cementerio”.

Además, el PSOE seguirá trabajando en la mejora de los caminos rurales y el embellecimiento del municipio, y prestará gran atención a la seguridad ciudadana y la lucha contra la despoblación. “No vamos a dejar de trabajar en la mejora de la red de abastecimiento, construiremos una nueva conducción para el agua potable desde su nacimiento hasta el depósito, seguiremos apoyando a las familias con la Prestación de Ayuda a Domicilio, iniciaremos los trámites para declarar las Jornadas de Oficios Antiguos como acontecimiento de interés turístico y a final de este año esperamos tener la disponibilidad para la ubicación de la nueva sede del Museo de la Uva, una demanda ciudadana que nunca hemos olvidado”, añade. Asimismo, el PSOE creará una ruta que ponga en valor las infraestructuras hídricas, construirá un nuevo parque infantil –en respuesta a una demanda que le han hecho los propios niños de Terque–, convertirá la piscina en una infraestructura accesible para todas las personas con problemas de movilidad y culminará las obras de remodelación de la pista polideportiva.

“Nos tomamos con mucha seriedad y responsabilidad ser candidatos a gobernar nuestro pueblo, pues esto no es un juego que se pueda manejar desde fuera”, ha subrayado Ayala, quien está convencido de que el programa que presenta es “el fiel reflejo de las necesidades reales de Terque”.