Pedro Sánchez, participa en un acto público en Almería





El ministro de Cultura y candidato del PSOE al Congreso por Almería, José Guirao, ha manifestado este viernes que el reto político más importante que afronta su formación de cara a las próximas elecciones generales del 28 de abril es "impedir que sigan engordando, que siga empollando el huevo de la serpiente del fascismo".



Así lo ha manifestado Guirao en un acto público en el Teatro Cervantes de Almería, en el que ha participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que ha señalado que aunque su partido se propone "ganar las elecciones", también busca "derrotar a la derecha y a la extrema derecha" para "ser un ejemplo" y "no ser ahora mismo, que muchas veces se comenta, que somos lo contrario".



En este sentido, ha incidido en que Almería debe dar un "salto cualitativo" y conformar un "ejemplo claro" de cómo "parar a esa extrema derecha que no trae nada bueno" sino "ideas del pasado", "regresión", "represión hacia la mujer" o el "cierre del futuro para los jóvenes", puesto que "cuanto más hablan de la bandera, más hablan de su cartera, y eso hay que pararlo".



"Esta provincia ha avanzado con los gobiernos socialistas y tiene que seguir avanzando con un Gobierno socialista", ha recalcado Guirao, quien ha abogado por un proyecto de "modernidad y progreso" frente a una derecha que "lo único que hace es desmontar conquistas de 40 años de democracia" que "no nos ha regalado nadie".



Por otra parte, Guirao también se ha referido a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de una estrategia para "intentar fijar a la población en el medio rural" e intentar "evitar ese éxodo" que está dejando "vacío" el interior de España y "creando problemas de aluvión y de integración en las zonas costeras".



En este sentido, ha asegurado que también es un reto de los socialistas impedir esa "despoblación" y "llevar servicios" a los municipios de interior para crear "ilusión", de modo que "la gente joven se quede en los pueblos" y "críe a sus hijos" en ellos.





--EUROPA PRESS--