Javier Aureliano García, presidente de Diputación, apuesta por el turismo y servicios en su investidura

Javier Aureliano García (PP), con el bastón de mando de la Diputación.





Javier Aureliano García (PP) ha sido investido como nuevo presidente de la Diputación de Almería, tras la dimisión el pasado 29 de diciembre de Gabriel Amat, en un pleno celebrado este sábado en el Patio de Luces del Palacio Provincial. En su discurso, García ha reivindicado la apuesta del "nuevo proyecto político" por los "pilares" de la economía almeriense, como el turismo y la agricultura, la creación de empleo y riqueza, y la prestación de servicios a los 103 municipios.



García ha cogido así el relevo de Amat al frente de la Diputación Provincial, donde ha ejercido el cargo de vicepresidente primero, portavoz del equipo de gobierno y responsable de Turismo durante las dos últimas legislaturas. Para su investidura, ha contado con el apoyo de todos los diputados provinciales del PP, mientras que la oposición, PSOE, IU y C's han votado en blanco, al no haberse presentado ningún otro candidato a la elección.



El acto ha contado con una asistencia multidudinaria de familiares y amigos del nuevo presidente de la Diputación de Almería, así como de representantes institucionales, sociales y políticos de la provincia y del PP, entre ellos, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, y el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo.



García Egea, en referencia al nuevo presidente de la Diputación de Almería, ha asegurado que "pocas veces se producen acontecimientos como el de hoy", y se ha mostrado orgulloso "por un doble motivo: es una persona joven que ha crecido haciendo un gran servicio para la provincia en todos los puestos de responsabilidad en los que ha estado, que asume una de las responsabilidades más importantes que puede tener uno en su tierra".



"Pocas veces una persona con tanta trayectoria y tan querida para mí profesionalmente como Gabriel Amat deja un legado difícil de superar. Javier Aureliano lo tiene difícil para igualar ese trabajo, ese tesón, esa personalidad arrolladora. Para el PP, Gabriel es de referencia y Javier representa la renovación tranquila", ha declarado el secretario general de los populares, quien ha definido a Amat como "ejemplo de constancia, buen hacer, trabajo y amor por su tierra".



TURISMO, EMPLEO, AGRICULTURA Y SERVICIOS



En su discurso de investidura, Javier Aureliano García ha señalado que "ahora comienza un nuevo trayecto cargado de ilusión", incidiendo en los buenos resultados turísticos obtenidos en los últimos años con la marca 'Costa de Almería'.



Una "satisfacción personal" que ha permitido "consolidar el destino a nivel nacional e internacional", aumentar el número de vuelos hasta los 218 semanales registrados este verano y "convertir a Almería en la provincia andaluza que más ha crecido en turismo, según el Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía".



Así, García ha destacado que "una de las premisas promocionales" para el nuevo equipo de gobierno de la Diputación Provincial será la unión entre "turismo-deporte-gastronomía", y la apuesta por "trabajar de forma trasversal" y en estrecha relación con "los empresarios turísticos de la provincia".



En la agenda de trabajo de García también se incluye otro de los "pilares" de la economía almeriense, la agricultura, para la que el nuevo líder de la institución provincial ha explicado que habrá "inversiones que repercutan directamente en el sector, con la ejecución de los planes de caminos rurales y la promoción agroalimentaria", a través de la marca 'Sabores Almería'.



La "lucha contra la despoblación del interior de la provincia" ha sido otros de los aspectos en los que García ha incidido en su discurso de investidura. Así, ha anunciado que continuarán apostando por el agua como "hilo vertebrados y fuente de vida" de la provincia y que este año se pondrá en marcha un Plan para los Autónomos de los municipios de menos de 3.000 habitantes.



Una iniciativa que contará con una inversión de 40 millones de euros para los próximos cinco años y que permitirá "financiar a coste cero, tanto los proyectos de los nuevos autónomos, como de aquellos que ya están ejerciendo su actividad. Una medida que ayudará a luchar contra la despoblación, que permitirá la creación de empleo y que contribuirá al desarrollo y crecimiento de nuestros emprendedores".



Además, la Diputación de Almería también ha anunciado que "se va a hacer aún más próximo el gobierno provincial a los pequeños pueblos mediante la implantación de nuevos cajeros que servirán para su relación tanto con esta institución, como con su entidad financiera. Una solución más para fijar la población" y que "jóvenes y mayores vivan en sus municipios y disfruten de servicios de calidad".



García también ha hablado de lo "orgulloso" que se siente del PP "que gobierna el 74 por ciento de la provincia, la Diputación y, próximamente, la Junta de Andalucía con Juanma Moreno", quien "va a poner en el centro esta provincia, no en la esquina". El presidente de la institución provincial ha asegurado que "se vislumbra un nuevo horizonte", pero que "reclamaremos todo lo que sea necesario para defender los derechos de los almerienses".



Además, ha "tendido la mano a los compañeros de la oposición para dialogar y consensuar medidas importantes y necesarias para la provincia", con el objetivo de "conseguir el consenso en las medidas más importantes, que repercutan en el bienestar de los 103 municipios".



En su discurso, García ha reconocido que este sábado ha sido "el día político más importante" de su vida, al coger "las riendas de la provincia y del servicio a los 103 municipios", y donde espera "estar a la altura de la brillante gestión de mi predecesor y maestro, Gabriel Amat".



Precisamente, al expresidente de la Diputación le ha agradecido "no sólo la oportunidad, sino el conocimiento que has aportado al frente del PP y de la Diputación, que la has convertido en la más inversora de Andalucía, saneándola y ofreciendo servicios, con medidas históricas que han tomado como ejemplo otras administraciones. Los mejores años de tu vida los has dedicado a hacer más grande esta provincia".



García también ha agradecido su asistencia al acto a otros dos ex presidentes provinciales, como Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP) y Juan Carlos Usero (PSOE), así como a su "amigo" Ramón Fernández-Pacheco, alcalde de Almería, con quien espera "llevar a cabo grandes proyectos, dentro siempre de la lealtad institucional", y al concejal almeriense, Miguel Ángel Castellón "casi un hermano, porque, en gran medida, hoy estoy aquí gracias a él".



Por último, ha tenido unas palabras a "todos los compañeros de la Corporación Provincial, especialmente a los diputados del equipo de gobierno" por "entender y dar respuesta a los problemas de la provincia". García ha dedicado el acto a su madre, ausente "por problemas de salud" y para quien espera "estar a la altura" que el nuevo cargo conlleva.





