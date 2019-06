Javier Aureliano García (PP) presidirá la Diputación de Almería, que se constituirá entre el 10 y 15 de julio

Javier Aureliano García junto al alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco

El secretario general del PP de Almería y presidente de la Diputación Provincial en funciones, Javier Aureliano García, ha anunciado que optará a la Presidencia de la Diputación, donde el PP ha revalidado su mayoría absoluta, de manera que la institución se constituirá entre el 10 y 15 de julio, a la espera de que se resuelva el recurso contencioso-electoral para determinar la Alcaldía de Urrácal, donde se produjo un empate.

García, quien es presidente de la institución tras coger el testigo en diciembre de 2018 de manos de Gabriel Amat, ha explicado en rueda de prensa que aún no está decidido si mantendrá el escaño conseguido el pasado 28 de abril como número uno de la lista del PP al Congreso de los Diputados, con lo que compatibilizaría ambos cargos, o renunciará a él. "Todavía no se ha valorado", ha explicado.

Asimismo, ha apuntado que ya tiene pensada la estructuración de su equipo de gobierno, aunque no ha desvelado nada al respecto. A pesar de ello, ha adelantado que "va a haber una renovación en al menos un tercio de los diputados", entre otras cuestiones, porque habrá diputados provinciales que no repetirán mientras que otros no han concurrido a las últimas elecciones municipales.

García concurrió a las elecciones municipales como número dos de la candidatura encabezada por el alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, y como, en el último mandato, el sábado tomó posesión de su acta durante el pleno de constitución de la corporación municipal almeriense. A respecto, el alcalde de Almería ya apuntó la posibilidad de que García quedara integrado en la Diputación así como al concejal capitalino Manuel Guzmán, al que no otorgó cartera.

En este sentido, ha apuntado que a lo largo de esta semana a partir de este martes se van a comenzar a designar a los diputados provinciales del PP, comenzando por el partido judicial de Berja, seguido del de la capital y posteriormente Vera. El partido judicial de Huércal-Overa será el último en decidirse debido a la situación de Urrácal donde, a la espera de que se resuelva el recurso impulsado por los socialistas, el PP habría obtenido la vara de mando.

En la corporación provincial, el PSOE contará con diez diputados provinciales y mantiene el grupo que logró en 2015 mientras que Vox entra por primera vez en la corporación provincial con dos escaños obtenidos en los partidos judiciales de Almería y de Berja.

Ciudadanos (Cs) contará con un representante que le dan sus resultados en la capital, al igual que en el mandato concluso mientras que IU se queda fuera del plenario, en el que contaba hasta ahora con un diputado, después de su desplome en la capital y de quedar sin la representación de sus dos concejales en el Ayuntamiento almeriense.

