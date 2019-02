IU y Ecologistas en Acción pedirán en el Parlamento Europeo la limpieza total de la tierra contaminada de Palomares

Intervención en la Comisión de Peticiones para exponer la problemática de la zona ante la pasividad del Gobierno central para ejecutar el Plan de Rehabilitación aprobado en 2010 para la limpieza de de 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada con plutonio y americio



Amate, García Sampere y Domínguez

ALMERÍA.- Izquierda Unida de Almería y Ecologistas en Acción pedirán este próximo miércoles en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la limpieza total de residuos de la pedanía de Palomares en el municipio de Cuevas del Almanzora (Almería). Así lo han manifestado esta mañana el abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Dominguez, la diputada de Unidos Podemos por Málaga, Eva García Sempere y la coordinadora provincial de IU, María Jesús Amate en una comparencia de prensa para dar a conocer esta intervención y explicar la situación actual del área contaminada ante la pasividad del Gobierno central para ejecutar el Plan de Rehabilitación aprobado en 2010.

José Ignacio Domínguez recordó que ya se denunciaron los planes para otra descontaminación parcial de Palomares ante el cambio de criterios radiológicos por las presiones norteamericanas reflejadas en el Acuerdo de Intenciones Kerry-Margallo del año 2015. Estos cambios afectaban a un incremento de la radiactividad a dejar, tras una hipotética limpieza, en el área más extensa de las 4 valladas, que afecta a la Sierra de Almagrera y las inmediaciones de Villaricos. Y también suponía una drástica reducción de tierras a limpiar, que pasarían a de 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada de plutonio y americio, a 28.000, “lo que supone una considerable merma”.

En cuanto a este acuerdo, el representante de Ecologistas en Acción afirma que no van a aceptar que se aplique. “Claramente fue una concesión a los americanos que además no van a cumplir. Lo que proponemos es que se limpie todo y que de forma temporal se almacenen los residuos, algo que también defienden los técnicos del CSN en el último informe que han hecho al Congreso de los Diputados. Algo que es de sentido común”. Además ha añadido que con la modificación de los criterios radiológicos para reducir el volumen de tierra a limpiar “están tomando el pelo” y que el plutonio “no puede seguir estando al aire libre, que se tiene que embidonar porque no puede seguir con la política del avestruz sin afrontar el problema”.

Ecologistas en Acción solicitó en 2017 intervenir en el Parlamento Europeo para explicar la situación de Palomares y manifestar su queja por los planes previstos. Sin embargo, no ha sido hasta ahora, y gracias al trabajo de la eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol, cuando se va a producir. De Izquierda Unida en Almería asistirá la coordinadora provincial, María Jesús Amate.

Además, a esta comisión también participará el experto en el accidente nuclear de Palomares, José Herrera, que intervendrá para hablar de la solución para la descontaminación y José Ignacio Dominguez, en representación de Ecologistas en Acción, que se encargará de explicar lo sucedido tras el accidente nuclear de 1966 en aquella localidad almeriense.

Secretos oficiales

Por su parte, la diputada de Unidos Podemos Eva García Sempere, que ha presentado a lo largo de esta legislatura varias iniciativas sobre Palomares en el Congreso de los Diputados, ha manifestado que más allá de la importancia de la salud pública y de la ecología del medio “aquí lo que hay es un problema de democracia que ni PP ni PSOE han resuelto: ni han aceptado nuestras preguntas ni han comparecido como solicitábamos, ni del CSN, ni del CIEMAT, ni de Exteriores”.

Sempere se ha referido al Plan de Rehabilitación de Palomares de 2010 y al problema de fondo que tiene la zona contaminado ya que se encuentra sujeta a la ley sobre secretos oficiales de 1968 pese a que el accidente nuclear de Palomares ocurrió dos años antes “y supuestamente todo lo anterior no debería afectar. Sin embargo en este caso sí”. La diputada de Unidos Podemos ha abogado por derogar la ley sobre secretos oficiales, “nuestra gran batalla” porque, “hay que empezar a levantar las alfombras, es una cuestión de democracia básica y hay que acabar con tantos años de oscurantismo porque si tuvo sentido en algún momento, ahora mismo no tiene ninguno”, ha concluido.

Por ultimo, Amate ha hecho mención a las diversas iniciativas que se han ha llevado a cabo y que los planes ahora consistirán en “coordinarnos más y que se escuche la voz de la provincia de Almería y en este caso concreto la problemática de Palomares”.