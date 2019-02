IU se compromete a buscar espacios de reunión para todas las asociaciones activas de Roquetas

La formación realizará un estudio de las instalaciones municipales para hacer un mejor reparto de horarios y salones entre las asociaciones que presenten un plan de actividades



Imagen de una de las reuniones que IU ha mantenido con asociaciones

ROQUETAS DE MAR.- Izquierda Unida quiere potenciar la labor de las asociaciones en Roquetas de Mar y para ello realizará un estudio de todas las instalaciones con las que cuenta el ayuntamiento para saber con certeza el grado de ocupación de las mismas y la distribución, permitiendo así que se produzca un reparto de instalaciones completamente equitativo. Una iniciativa que llega tras mantener varias reuniones con colectivos, entre otros con la Asociación de Vecinos de La Gloria.

En el transcurso de la reunión, que contó con la presencia de Sensi Marcos y Juan Pablo Yakubiuk, concejal y candidato a la alcaldía de Roquetas, la asociación de vecinos de esta barriada le hicieron llegar al grupo municipal, la problemática que sufren para poder contar con un local en el que mantener sus reuniones y realizar las actividades programadas. Un problema que afecta a muchas asociaciones del municipio y que se podría solventar con un poco de interés por parte del equipo de gobierno local.

Para Sensi Marcos, “la política del PP de Amat de no apostar por facilitar espacios de reunión a las asociaciones es una forma de anular y no permitir que puedan desarrollar su actividad de forma plena y autónoma. Algo muy preocupante, máxime cuando sabemos que hay asociaciones que sí cuentan con locales y otras como la de La Gloria, una de las más antiguas del municipio, ni siquiera se le responde, por lo que no queremos pensar que el reparto se haga de manera discrecional”.

De igual manera, la formación de izquierdas quiere que se produzca una adjudicación de subvenciones en igualdad de oportunidades para todos los colectivos, algo que ya vienen reclamando desde hace años. Esta concurrencia pública y abierta aplicada a la concesión de ayudas económicas o en forma de uso de locales, ayudará a que mejore la transparencia a la hora de conceder ayudas municipales.

Sensi Marcos ha querido poner una especial atención en el caso de la Asociación de Vecinos de La Gloria, una asociación histórica dentro del municipio y que tras haber presentado una memoria de actividades completa para la petición de ayuda municipal, ha vuelto a ser olvidada en el reparto de subvenciones o locales.

Así, recuerda que este problema se podría haber solucionado de haber llevado a cabo la moción que se aprobó en el pleno y que fue presentada por la formación en febrero de 2018. En esta, y que sigue esperando para ser ejecutada, se proponía un concurso de ideas para la reordenación de la Pista Cubierta de La Gloria, el Edificio de Usos Múltiples contiguo y las zonas anexas, transformando las instalaciones en un centro deportivo y cultural.

Frente a la gestión de Amat, que incluso incumple el artículo 233 del Reglamento de Organización y Funciones donde se insta a la corporación municipal a que “las asociaciones a que se refiere el artículo anterior podrán acceder al uso de medios públicos municipales, especialmente los locales y los medios de comunicación”, IU Roquetas cree que ninguna asociación que trabaje por Roquetas debe quedarse sin esta ayuda pública municipal en forma de algo tan básico como es un lugar de reunión, al menos durante unas horas a la semana.