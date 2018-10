Concejales de IU en Roquetas de Mar

ROQUETAS DE MAR.- Izquierda Unida de Roquetas de Mar desmiente tajantemente las declaraciones de la concejal tránsfuga de Roquetas de Mar, María José López Carmona, respecto a un supuesto “acoso” por parte de nuestro grupo. Nuestra formación, desde su salida del grupo político con el que se presentó a elecciones (PSOE) y desde su cambio de orientación política apoyando todas las iniciativas del PP, solo hemos estado exigiendo al alcalde que haga cumplir el pacto antitransfuguismo firmado por PP, PSOE, IU y más formaciones políticas.

Este acuerdo suscrito el 7 de julio de 1998 contiene un «Código de conducta política» que denominaron “ACUERDO SOBRE UN CÓDIGO DE CONDUCTA POLÍTICA EN RELACIÓN CON EL TRANSFUGUISMO EN LAS CORPORACIONES LOCALES”, en el que se recoge de forma tajante que el fenómeno del transfuguismo político constituye un problema que afecta a las Corporaciones Locales, que la experiencia configura como patología política de nuestro sistema democrático, y que no sólo es perjudicial para la gobernabilidad de los municipios, sino que deteriora los fundamentos del sistema político.



Dicho Acuerdo ha tenido su reflejo normativo con la reforma de la Ley de Régimen Electoral General operada por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, en cuyo Preámbulo se recoge textualmente que “Probablemente con esta reforma no se podrá evitar que sigan existiendo «tránsfugas», pero sí que con su actuación modifiquen la voluntad popular”.



Los Partidos Políticos firmantes del Acuerdo, coincidiendo en que las decisiones para dar solución a este problema requieren un alto grado de compromiso y aceptación entre las partes, se comprometieron a NO APOYAR NINGUNA INICIATIVA QUE PROVENGA DE LOS TRÁNSFUGAS, compromiso que hoy Izquierda Unida sigue manteniendo, sin que ello signifique estar en contra de los intereses de los ciudadanos a los que tales iniciativas pudieran estar encaminarse, que serán defendidos nuestra formación respetando la voluntad manifestadas en las urnas.

En lo que respecta al término tránsfuga, nos acogemos a lo definido por el diccionario de la Real Academia Española que en su segunda acepción define a este término como “Persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato”, sin ninguna anotación peyorativa.

Izquierda Unida dará cuenta de este escrito también al Defensor del Pueblo Andaluz con el fin de desmontar la campaña de victimismo emprendida por la que hoy es el principal apoyo político del PP de Gabriel Amat, en minoría en el Pleno Municipal de Roquetas de Mar.

