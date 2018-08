IU Roquetas denuncia una “convocatoria encubierta” de subvenciones por parte del PP de Amat

Cerca de 109 mil euros, dirigidos a solo cinco destinatarios, donde cuatro de ellos acaparan 100 mil euros de esta partida



Intervención de Sensi Marcos en el pleno

ROQUETAS DE MAR.- En el Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebrado hoy, Izquierda Unida ha denunciado que una vez más el equipo de gobierno del PP recurre a la modificación presupuestaria para incluir subvenciones durante el ejercicio. En este caso, cerca de 109 mil euros, dirigidos a solo cinco destinatarios, donde cuatro de ellos acaparan 100 mil euros de esta partida. Hablamos de cuatro hermandades religiosas, de las muchas que hay en nuestro municipio además de asociaciones de índole cultural y vecinal, así como de un particular para el caso de una reforma de vivienda.

“No entraremos en el fondo de esta propuesta primero porque carecemos de informe alguno que al menos detalle y justifique a que va destinado este dinero público. Queremos dejar claro que todos los colectivo de Roquetas, como vecinos, tienen derecho a solicitar la subvención que necesiten: desde Izquierda Unida no impugnamos a priori ninguna, pero entendemos que la cuestión es de forma, y es allí donde manifestamos nuevamente nuestra oposición. Las subvenciones nominativas, directas, a “dedo”, no son la más justa de las formas de otorgar estos fondos y solo generan agravios comparativos”, ha manifestado Sensi Marcos, concejal de IU durante su intervención.

“Pero lo más grave del caso que hoy nos ocupa no es solo que no hubo una convocatoria pública, sino que creemos que ha sido una oculta de la que sólo se han enterado unos elegidos. Esto ha quedado en evidencia cuando hemos analizado el expediente ya que las cinco solicitudes de subvención que debatimos fueron presentadas el mismo día, 30 de julio de 2018, entre las 10 y las 12 de la mañana. Y no solo eso: todas presentan una misma redacción final, señal de que han sido asesoradas. Esto es un escándalo, no porque el ayuntamiento ayude a las asociaciones y les anime a presentar las solicitudes, ya que ése es el objetivo de las convocatorias públicas, sino porque no todas han tenido la información necesaria para solicitarlas en tiempo y forma”, detalló la concejal.

Para IU este defecto de forma termina afectando al fondo de la cuestión ya que la falta de transparencia, igualdad y oportunidad, además de la justificación de un adecuado y equilibrado importe económico, echa sombras sobre lo que debería ser un procedimiento normal. La formación apunta que a un año de las elecciones municipales sólo cuatro hermandades religiosas vayan a recibir 50 mil euros para la restauración de imágenes, pasos y compra de candelabros y otros 50 mil para la reforma de sus sedes, mientras muchas otras hermandades y colectivos siguen esperando las ayudas que necesitan para sus proyectos sociales.



IU detalla también que la Ley General de Subvenciones determina claramente que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. Esta es la que se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios. Un tipo de procedimiento que no se utiliza para las subvenciones culturales ni sociales de nuestro ayuntamiento.



“Esto nos indica que existen recursos en el Ayuntamiento y un marco legal para poder extender este apoyo municipal a todas las asociaciones del municipio, sin excluir a nadie, que tengan proyectos e iniciativas, tanto vecinales como culturales, que las hay y muchas, que puedan presentar sus solicitudes y sean valoradas de forma pública y transparente en función de unas Bases previamente publicitadas” finaliza la concejal.