IU Roquetas considera muy preocupante la ausencia de asuntos en el pleno de este jueves

Gráfica de plenos elaborada por IU

ROQUETAS DE MAR.- Izquierda Unida ha realizado una comparativa de la vida plenaria en el Ayuntamiento de Roquetas, y ésta desvela la situación crítica en la que se encuentra el Consistorio respecto a la de Almería y El Ejido. Prueba de ello, es el último Pleno Ordinario, que se celebrará mañana, donde no se debatirán asuntos resolutivos sino, únicamente, informativos. Según la formación de Izquierdas el último año; sólo en la capital se han tratado 280 cuestiones, en El Ejido 127, mientras que en Roquetas, 91. Resultando diez la media de asuntos elevados a Pleno en este municipio, un 60% menos, frente a los dieciséis de las otras dos ciudades.

IU ha manifestado que desde el inicio de la legislatura esta inactividad se ha acrecentado. Ricardo Fernández, portavoz y concejal, ha expresado: «Esta actitud de pasividad repercute directamente sobre los roqueteros. Los datos que hemos recogido demuestran que el alcalde y su Equipo de Gobierno parecen mirar hacia otro lado, en vez de afrontar asuntos de real envergadura». Fernández ha añadido: «Recordamos que ya han sido varias las ocasiones en las que hemos denunciado esta situación, durante Plenos y comisiones informativas».

«No sólo se trata de celebrar una sesión plenaria al mes, algo que es obligatorio, y se ha incumplido; sino de poner sobre la mesa los problemas de Roquetas y las mejoras que requiere, además de trasladar las reclamaciones vecinales. Esta parálisis impide resolver cuestiones urbanísticas, ordenanzas, de impuestos o planes de servicios y de la organización interna municipal», ha indicado el portavoz y edil de Izquierda Unida que considera en esta conducta una falta de respeto a la importancia de este órgano democrático.

La formación describe como irracional el déficit de asuntos y propuestas que se discuten en los Plenos del ayuntamiento. Un déficit que las palabras de Ricardo Fernández señalan «no se debe a la falta de propuestas de la Oposición, ya que existen más de cincuenta en espera de Izquierda Unida». «Es necesario invertir tiempo en cambios estratégicos para el futuro de Roquetas, como por ejemplo la revisión del PGOU o la creación de servicios en el área del transporte urbano o la reorganización de áreas municipales, para garantizar a los vecinos una mayor efectividad», ha comunicado el portavoz.

El grupo municipal ha explicado que la conformación del orden del día, es competencia del alcalde y, ha destacado que no se convocan las comisiones que deben informar sobre las iniciativas, presididas principalmente por el Partido Popular y en algunos casos por C’s. «Entendemos que las evasivas de Amat a no convocar Plenos son porque no se ha llevado a cabo el suficiente trabajo para someterlo a votación y debate. Nos preguntamos qué hacen los más de diez concejales delegados, con dedicación exclusiva, así como sus dieciocho asesores, y cuál es la razón para no debatir y reconocer los problemas a resolver que planteamos en nuestras mociones», ha concluido Ricardo Fernández.