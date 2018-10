IU recupera su propuesta de un nuevo proyecto para la rambla de San Antonio de Aguadulce

● Presentan una moción para que sean los vecinos quienes decidan qué tipo de actuación quieren



Rambla de San Antonio

ROQUETAS DE MAR.- Izquierda Unida de Roquetas de Mar ha registrado el pasado día 10 de octubre una moción en el ayuntamiento roquetero instando a la modificación del proyecto presentado en su día por la Junta de Andalucía. En su propuesta, IU, solicita que dicha modificación se haga contando con la participación de los vecinos, para definir qué tipo de actuación se realizará, con el fin de que la solución responda adecuadamente a las demandas de la zona.

“Recuperamos una propuesta que llevamos defendiendo desde el año 2009, cuando un grupo de vecinos nos manifestó su malestar por el abandono de lo que fue en su día el pulmón verde de Aguadulce”, explica Sensi Marcos, concejal de IU y vecina de la localidad. “Ya en 2011, cuando la Consejería aprobó el proyecto realizamos alegaciones ante la propuesta de entubar parte del trazado, justamente en el tramo que más zonas verdes tiene, como es de la Avda. Carlos III hasta el paseo marítimo”

Para IU ya es hora de poner en valor esta zona y dotar a Aguadulce de espacios para diferentes actividades, así como recuperar un espacio natural de esparcimiento que siempre fué muy valorado por la ciudadanía y que en los últimos años adolecia de cuidados y mantenimiento. Esta situación se arrastra desde que en 2016, el equipo de Gobierno acordó con la Junta de Andalucía dar por finalizado el convenio de colaboración firmado en 2003 para el desarrollo de proyectos y actuaciones en las ramblas del municipio. Muchas de esas mejoras se realizaron en otras ramblas del municipio, pero el convenio finalizó sin que se ejecutara la que quizá es la más importante de todas, la de la rambla de San Antonio de Aguadulce.

“Dicha actuación se llevaría a cabo después de contar con la opinión y participación de todos los vecinos y vecinas a las que se debería consultar sobre qué actuaciones ven más apropiadas y necesarias en la zona y que no pase como con el ya conocido ”Parque de hormigón” de Los Bajos”, explica la concejal. La misma no solo abarcaría el encauzamiento de las aguas sin necesidad de entubar, sino que vendría a recuperar las zonas de praderas verdes respetando y manteniendo la arboleda existente, así como dotando tanto de nuevas instalaciones de equipamiento cultural y deportivo por un lado, como del recinto ferial tan demandado hace años en Aguadulce por otro.



“Asimismo, se tendrían que restaurar y poner en valor las instalaciones de la vieja depuradora, abandonadas desde que se disolviera la antigua Entidad de Conservación de la Urbanización de Aguadulce, para lo cual se debería, de forma prioritaria, buscar una alternativa de realojo a las personas que actualmente habitan precariamente en las mismas y de las que nos preocupa su situación”, agrega Marcos.



Otras actuaciones que también se ven necesarias desde IU son, por un lado la limpieza integral de los pluviales y del desagüe bajo el puente, cuya situación actual representa no solo un riesgo ante posibles lluvias, sino que es una zona insalubre y que muestra una muy mala imagen al viandante, y por otro la mejora del paso de la rambla junto al pabellón deportivo municipal, que soporta mucha carga de tráfico y donde es necesario incentivar la seguridad de los cientos de peatones, muchos de ellos menores, que lo cruzan a diario con la construcción de un nuevo puente.

“Trágicos episodios como los recientes de Mallorca nos avisan de que debemos ser muy precavidos a la hora de intervenir en los cauces de ramblas. Es por esto que frente a propuestas de hormigonado y cubrimiento, desde IU apelamos por soluciones blandas, que respeten todo lo posible el régimen de salida de la rambla, así como dar voz a vecinos y técnicos para que las propuestas sean realmente útiles y respetuosas”, finaliza la concejal.