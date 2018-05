IU recoge más de 1200 alegaciones contra el tarifazo del agua en El Ejido

López Escobar: “No solo hemos recogido alegaciones, hemos recogido el malestar de El Ejido contra la política del PP”



Los concejales de IU han mostrado las alegaciones recibidas

EL EJIDO.- Juan Antonio López Escobar, concejal portavoz del Grupo Municipal de IU El Ejido, ha presentado en rueda de prensa las más de 1200 alegaciones contra el llamado tarifazo del recibo del agua domiciliaria recogidas en más de 15 mesas informativas durante el plazo abierto para el presentarlas. “No se trata de una recogida de firmas al uso, se tratan de alegaciones individuales de los vecinos y vecinas de nuestro municipio, explicadas, entendidas y apoyadas por la ciudadanía de El Ejido”, ha declarado el edil.

“Entendemos y asumimos que el agua tiene un coste, es verdad, pero lo que no comprendemos es la falta de rigor y transparencia que campa a sus anchas por este Ayuntamiento: Aún no contamos con los documentos adecuados e independientes, aún no sabemos el acuerdo al que ha llegado este Ayuntamiento con la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente. Tampoco se entiende la falta de empatía para con sus vecinos, ya que no recoge ningún tipo de bonificación o de protocolo que garantice el mínimo vital, el acceso al agua es un Derecho Humano, no un negocio”, señalaba López Escobar.

Desde Izquierda Unida El Ejido se apuesta por una política de regeneración de los acuíferos, así como de la remunicipalización del servicio, ya que “las y los vecinos de nuestro pueblo no se encuentran en situación de costear los viajes de los consejeros de una empresa privada, viajes que se pagan en cada factura de agua”, explica el edil de IU.

“Hemos llevado las alegaciones a todos los barrios y núcleos urbanos de nuestra localidad, muchos la han rellenado en nuestras mesas informativas pero también hubo otros tantos que las llevaron a casa para repartirlas entre amigos y familiares, por lo que no descartamos que hayan registrado estas mismas u otras que hayan redactado los propios vecinos, por lo que la cifra de alegaciones puede ser mayor. En el próximo pleno, aún sin convocar, se las mostraremos al alcalde. No sólo hemos recogido alegaciones contra su tarifazo, hemos recogido el malestar de El Ejido contra su política”, apuntaba Juan Antonio López Escobar.