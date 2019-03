IU reclama la limpieza de cunetas de las carreteras provinciales para mejorar la seguridad vial

La diputada provincial de IULV-CA, María Jesús Amate, ruega en el pleno la elaboración de un plan de mantenimiento de cunetas para evitar el riesgo de incendios y mejorar la visibilidad



ALMERÍA.- Izquierda Unida reclama la limpieza urgente de las cunetas de las carreteras provincial para mejorar la seguridad vial de las mismas ante el riesgo de incendios. Así lo ha pedido esta mañana la diputada provincial de IULV-CA, María Jesús Amate, en el pleno celebrado en la institución provincial.

Amate considera que el Partido Popular no está realizando una tarea de mantenimiento adecuada para conservar limpias las cunetas al constatar “la acumulación tanto de matorrales secos como de basura lo que no ayuda a mantener la seguridad vial, no solo por el riesgo de incendios sino también por entorpecer la visibilidad”.

Ante esto, la diputada provincial de IU, ha solicitado al PP la elaboración de un plan de limpieza que contemple el desbroce y la retirada de residuos de todas las cunetas de las carreteras provinciales, ante el abandono y la falta de mantenimiento que presentan estos espacios públicos.