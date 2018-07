IU reclama la implicación del Ayuntamiento de Roquetas en el grave problema de los envases fitosanitarios

Se trata de los residuos de envases de productos que no tienen punto de recogida en el municipio. IU reclama la convocatoria del Consejo Municipal Agrario



Envases de fitosanitarios

ROQUETAS DE MAR.- Izquierda Unida de Roquetas de Mar ha expresado hoy su preocupación ante el silencio que mantiene el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ante el grave problema de la gestión de los envases de productos fitosanitarios que aqueja a el municipio. La formación ve con preocupación que mientras otros ayuntamientos del Poniente y de la provincia están tomando iniciativas sobre este tema, el de Roquetas, presidido por el PP de Gabriel Amat, da la espalda a uno de sus principales sectores económicos como es la agricultura.

“Los agricultores queremos gestionar los residuos que se generan de nuestra actividad de la manera más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, pero para ellos necesitamos las herramientas necesarias para ello y necesitamos a nuestro ayuntamiento comprometido en ello”, explica Belén Pérez Coordinadora Local de IU Roquetas y agricultora. “La falta de puntos de recogida de envases sin el sello de Sigfito no se solucionará mirando para otro lado y dando la callada como respuesta o echando balones fuera como hace nuestro alcalde”

Es por esto que desde IU Roquetas se solicitará una vez más la convocatoria del Consejo Municipal Agrario para que sean los propios agricultores y sus representantes, los que expongan a al alcalde y al área municipal de Agricultura, la situación de la gestión de este tipo de residuos así como las posibles soluciones y reclamaciones a las administraciones competentes. “Al sector agrícola no nos vale un alcalde que da como respuesta que el tema de los residuos agrícola no es una competencia municipal. Cuando hay de por medio alguna operación urbanística u obra faraónica, Gabriel Amat no pone pegas alguna para asumir competencias de la Junta o el Gobierno Central como es caso del hospital o las salidas de la A7”, denuncia Pérez ante este doble rasero de los del PP.

El problema de los envases usados de fitosanitarios radica en que muchos de ellos no cuentan aún con el sello de Sigfito. Esta es una sociedad sin ánimo de lucro creada con el objeto de organizar un sistema de recogida de envases agrarios para darles un tratamiento medioambiental correcto de la que forman parte como socios gran parte de empresas productoras de los mismos. “Estas empresas cargan el precio de la gestión en el precio final del producto y disponen de puntos de recogida, pero queremos saber que solución se dará para los que aun no lo tienen”, explica la Coordinadora de IU.

La formación de izquierda roquetera finaliza manifestado su preocupación por el destino que están teniendo estos envases por sus posibles repercusiones medioambientales y a la salud de las personas. “sabemos que muchos responsables de fincas acumulan los envases esperando una solución, pero lamentablemente nos llegan denuncias de aparición en vertederos ilegales, como pueden ser solares o ramblas. Esta es una situación que Roquetas no se puede permitir, tanto por el trabajo responsable de miles de agricultores, como por el sector turístico local del que también viven las familias de Roquetas”.