IU propone una mesa sectorial para buscar soluciones ante la 'desertización comercial' del centro de Almería

El portavoz del grupo municipal de IU, Rafael Esteban, responsabiliza al PP de falta de previsión política y de no haber afrontado a tiempo la peatonalización del Paseo, algo que hubiera paliad las consecuencias que ocasionará la apertura de otra gran superficie



Rafael Esteban

ALMERÍA.- El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almería propone la convocatoria urgente de una mesa sectorial que busque soluciones ante la desertización comercial que se pronostica en el centro de la ciudad. Así lo ha manifestado el portavoz de este grupo político, Rafael Esteban, ante la preocupación existente en el ramo comercial por el cierre anunciado de diversas franquicias en el Paseo de Almería y su traslado a la nueva gran superficie que se construye en Torrecárdenas.

El Partido Popular, que gobierna el Ayuntamiento de Almería desde hace quince años, ha mostrado su incapacidad para prevenir situaciones como la desertización comercial del centro urbano, algo que se sabía iba a ocurrir con la llegada de nuevas grandes superficies comerciales en la periferia de la ciudad. “Ya lo advertimos hace ahora dos años, -explica Rafael Esteban-, cuando este grupo político presentó en pleno la propuesta de peatonalizar parte del Paseo de Almería en la que pediamos un estudio de viabilidad con vistas a mejorar la calidad de la movilidad urbana y potenciar la vida ciudadana en el centro”.

Y aunque este estudio se realizó en su momento pero sin resultados muy claros, el PP no ha tenido la valentía ni la visión política de llevar a cabo esta propuesta que además de la lógica “protección medioambiental y la recuperación de la ciudad para los peatones, hubiera supuesto la revitalización del comercio local con el consiguiente aumento del empleo”, sostiene Rafael Esteban.

El grupo muncipal de IU critica al alcalde de Almería, Ramon Fernandez Pacheco, por no haber tomado las riendas de la ciudad en algo sumamente sensible como es la revitalización del centro urbano y le acusa de no haber hecho nada para evitarlo. “Creemos que con medidas puntuales como las que sugiere la concejala responsable del Área, Carolina Lafita, no son suficientes para evitar lo que se nos viene encima”, afirma Rafael Esteban.

Por ello, el grupo municipal de IU pide con urgencia la convocatoria de una mesa sectorial amplia, formada por empresarios del pequeño comercio, hostelería, arquitectos y urbanistas, para buscar soluciones ante los problemas que va a acarrear esta huida de negocios de la principal calle comercial de nuestra ciudad. “Es necesario ir rediseñando las ciudades conforme la vida urbana va cambiando y establecer planes estratégicos amplios y ambicioso con la suficiente antelación para evitar problemas futuros. Por ello, -explica Rafael Esteban-, proponemos que con urgencia el alcalde siente a los grupos políticos municipales y al sector involucrado para que entre todos encontremos alternativas a este grave problema urbano. El alcalde ha demosrado una vez más no tener visión política y estar mas preocupado en crear nuevos problemas, como su propuesta de urbanizacion de la Plaza Vieja, que en solucionar los de la vida ciudadana”.