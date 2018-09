El portavoz de IU, Rafael Esteban





El portavoz de IULV-CA en el Ayuntamiento de Almería, Rafael Esteban, ha anunciado este miércoles que su grupo no va a remitir al equipo de gobierno ninguna propuesta para su estudio de cara a los presupuestos de 2019 ya que en los tres años anteriores "no han hecho ningún caso" a las sugerencias impulsadas por su grupo.



"No vamos a participar en ese espectáculo", ha manifestado Esteban ante los medios tras destacar el papel de Ciudadanos en dicho proceso, en el que la formación naranja "intenta sobreactuar y rasgarse las vestiduras" aunque finalmente el equipo de gobierno (PP) llega a un acuerdo con Cs. "Forma parte del espectáculo mediático de Ciudadanos en esta ciudad", ha valorado.



Así, ha incidido en que si desde el equipo de gobierno buscan alguna propuesta de su grupo, "hay tres ejercicios" en las que se han dado alternativas "centradas en los barrios periféricos, que necesitan una gran atención" y que son los que "tienen más dificultades".



Para Esteban, los populares deberían haber "invertido" en barrios como La Fuentecica, El Puche, Los Almendros o La Chanca-Pescadería para "revertir" la situación de estas zonas a lo largo del presente mandato; un asunto ante al que ha reiterado su descontento con las políticas de inversión del Consistorio en esta materia.

