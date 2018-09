IU lleva al Parlamento Andaluz los problemas del transporte escolar en Roquetas

● Presentan una batería de preguntas a la Consejería de Educación ante los casos de denegación de transporte escolar a alumnos de nueva incorporación



Belén Pérez

ROQUETAS DE MAR.- Ante el inicio del nuevo curso escolar, Izquierda Unida de Roquetas de Mar ha dirigido un escrito, a través de su grupo parlamentario andaluz, con una batería de preguntas dirigidas a las Consejerías de Educación y de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, a raíz de los problemas detectados en el transporte escolar, así como en la gestión de los suelos para nuevos centros educativos por parte del ayuntamiento.

“En primer lugar preguntamos a la Consejería de Educación qué solución dará a las familias de Roquetas de Mar a las que se le ha negado el transporte escolar de sus hijos, que se incorporan en este ciclo a los centros en los que ya están escolarizados sus hermanos”, explica Belén Pérez, Coordinadora Local de IU Roquetas, donde a su vez solicitan se informe del número de reclamaciones recibidas por este problema en el término municipal y el grado de resolución de las mismas.

“En las últimas semanas hemos conocido de manos de las familias afectadas la problemática existente en el término municipal de Roquetas de Mar en lo relativo al servicio de transporte escolar de los hijos que se incorporan en este curso a la escolarización en el mismo centro que sus hermanos, y a los cuales se les niega el transporte al centro, mientras que los miembros ya escolarizados sí gozan de este servicio”, explica la Coordinadora de IU, que censura la política de “pasarse la pelota” que practica Amat desde el ayuntamiento por un lado, y la Junta por el otro.

“Esta situación, atendiendo previamente a la situación particular de cada familia, supone un serio trastorno diario para las mismas, agravado por la carencia de un servicio de transporte público urbano eficiente en nuestro municipio y, en muchos casos, no poder sufragar el coste del transporte por medios propios debido a la situación de bajos ingresos que sufren sus hogares”, continúa Pérez que reclama una solución urgente ante el próximo inicio del curso.

También esta problemática se ve agravada por la falta de centros suficientes en determinadas zonas: “Para esto es imprescindible la actuación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, poniendo a disposición los suelos necesarios para ellos. En declaraciones recientes de la Consejería se han aludido incidencias en este asunto que deben ser aclaradas con el fin de buscar soluciones para la construcción de los centros demandados, como pueden ser entre la zona de La Molina y Las Lomas, la ampliación del de Las Marinas o el nuevo Instituto en la zona de Las Salinas”, explica la Coordinadora.

Por lo que desde la formación también se pide a la Consejería detallar el número y descripción de las solicitudes que ha realizado al Ayuntamiento de parcelas para la construcción y/o ampliación de centros en dicho término municipal. IU insta además a que se detalle pormenorizadamente las incidencias detectadas en el caso de los ofrecimientos realizados.

Para IU toda esta problemática de transporte escolar es agravada por la falta, al día de hoy, de un servicio de autobuses urbanos que debe prestar el ayuntamiento. Es por esto que la formación también ha registrado un escrito de preguntas a la Consejería de Fomento y Vivienda, instando a justificar por qué sigue gestionando este servicio cuando es una competencia municipal.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar tiene entre sus competencias obligatorias la prestación del servicio de transporte público colectivo urbano de pasajeros atendiendo a que se trata de un término municipal de más de 50.000 habitantes, según estipula el Art. 26.1.d de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. “Desde hace décadas, el ayuntamiento de Roquetas de Mar no solo no presta este servicio, sino que es la misma Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, quien lo presta a través del Consorcio de Transporte Metropolitano de Almería, con la concesión del servicio de transporte público regular permanente de uso general de viajeros por carretera entre Almería y Las Norias de Daza (VJA-152)”, detalla Pérez. Dejando de lado la “particularidad” de este sistema de gestión, dicha concesión sólo destina una línea, la M-999, para cubrir todo el término municipal de Roquetas de Mar. Un término con una extensión de 60 km2, con una población de 93.000 habitantes que en períodos vacacionales se puede llegar a duplicar, y un elevado número de núcleos urbanos que hacen que esta única línea de transporte sea a todas luces insuficiente. “Entre las muchas consecuencias que tiene esta situación está la del menoscabo del derecho de movilidad y autonomía, no solo de la población en general, sino especialmente de aquellos que no pueden permitirse el uso del vehículo privado, bien por temas económicos, bien por temas de edad o capacidades diferentes. En el caso de escolares y estudiantes, por ejemplo, esta situación está generando incidencias con el transporte escolar a los centros ante la falta de un servicio urbano que conecte a los mismos con los principales núcleos y barriadas”, finaliza la Coordinadora de IU Roquetas.