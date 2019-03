IU, Equo y Tú Decides concurrirán juntos a las municipales en Almería, Roquetas de Mar y El Ejido

IU, Equo y Tú Decides concurrirán juntos en tres grandes municipios





IU, Equo y Tú Decides concurrirán en confluencia a las elecciones municipales en Almería, Roquetas de Mar y El Ejido con los concejales Amalía Román, Juan Pablo Yakubiuk y Juan Antonio López Escobar como candidatos a la Alcaldía, respectivamente.



"No ha sido posible cerrar acuerdos para hacerlo bajo la marca de Adelante Andalucía aunque en algunos municipios sí se hará ya que se están cerrando los acuerdos", ha explicado en rueda de prensa la coordinadora provincial de IU, María Jesús Amate.



Amate, quien será cabeza de lista para Huércal de Almería, ha señalado que, si bien "obviamente se ha trabajado para que la coalición sea más amplía", no ha sido posible presentar la marca Adelante Andalucía en las tres "grandes ciudades y el 80 por ciento" de los municipios de la provincia.



"No hay un motivo específico. Hay actores con lo que hemos estado trabajando a diario pero eso no quiere decir que no vayamos a seguir intentado una unidad de acción después de las elecciones municipales", ha dicho.



IU, Equo y Tú Decides van a concurrir bajo la marca de 'Para la gente' "fruto --ha remarcado Amate-- del trabajo conjunto de los tres grupos en los últimos mandatos municipios" y con el objetivo de que el "trabajo conjunto hecho en la calle y con la gente pueda ser llevado hasta las instituciones".



"Creemos que la gente tiene que identificar ya esta unión con la que pretendemos ser lo más fuerte posible y tener los mejores resultados ya que unos buenos resultados para esta coalición serán buenos para los almerienses, que recibirán las políticas para mejorar su vida", ha remarcado. En Vícar, el cabeza de lista será David Cabrera.



Por su parte, el responsable de Equo en la provincia, Manuel Pérez, ha considerado "ilusionante" poder llevar la "ecología política" a las instituciones y ha remarcado la "unidad de acción" alcanzada en "muchas de las propuestas" que se van a incluir en los programas electorales. "En este momento es indudable que es imprescindible que la voz de la ecología esté presente en las instituciones y confiamos en que está unión atraiga a muchos votantes", ha señalado.



En esta línea, la concejal de Tú Decides en Roquetas de Mar, Toñi Fernández, ha apuntado que la coalición es resultado del "consenso" con el que se ha trabajado desde su grupo con IU en este municipio. "Es una consecuencia lógica de ese trabajo desarrollado y creemos que no hay otra forma de llegar ciudadanía que transmitiéndoles que anteponemos la necesidad de que la gente viva mejor y esté en el centro del tablero de las políticas sociales", ha concluido.





--EUROPA PRESS--