IU El Ejido pide depurar responsabilidades por la pérdida de 675 000 euros

Juan Antonio López Escobar: “Es del todo intolerable que se las haya pasado el plazo para una subvención para una de las reivindicaciones tradicionales de nuestro campo”



Concejales de IU en El Ejido

EL EJIDO.- A finales de abril del presente año la Diputación de Almería presentó el Plan de Caminos Rurales 2018/2019 por el que 103 municipios de la provincia podían optar a una subvención económica de acuerdo al número de explotaciones ganaderas y hectáreas agrícolas, fórmula por la que a El Ejido le correspondería 675,000€, siempre y cuando los consistorios la solicitaran en tiempo y forma, situación que según Izquierda Unida El Ejido “no ha ocurrido en nuestra localidad para agravio de los y las agricultoras, motor de la economía ejidense”.

“Tenemos un Equipo de Gobierno más pendiente de desprestigiar a la Junta de Andalucía, lamentando si hay más o menos subvenciones por esa parte, que por trabajar para y por sus vecinas. Es del todo intolerable que se les haya pasado el plazo para pedir una subvención tan jugosa para una de las reivindicaciones tradicionales de nuestro campo: una red de caminos rurales dignos y seguros”, declara el concejal portavoz de Izquierda Unida, Juan Antonio López Escobar.

Para la Asamblea de Izquierda Unida El Ejido “ya son muchas las faltas que acumula este Ayuntamiento por falta de previsión, por no tener una agenda organizada, con unas prioridades claras”. Y es que, según la coordinadora local de la organización de izquierdas y también concejala Ángeles Fernández Guardia “son demasiados contratos prorrogados en pésimas condiciones para la ciudadanía por no haberlos sacado de nuevo a concurso por pasarse los plazos, plenos extraordinarios de urgencia para aprobar la solicitud de tal o cual ayuda, y ahora esto, la pérdida de casi 700,000€ asegurados. El Ejido no se merece este trato denigrante por parte de quienes, se supone, deben defender nuestros intereses”.

Tanto el Grupo Municipal como la Asamblea de Izquierda Unida El Ejido han anunciado que “pedirán una explicación en el próximo pleno, así como la depuración de responsabilidades: una falta tan grave no puede pasar sin consecuencias”.