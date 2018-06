IU El Ejido lamenta que el Ayuntamiento no cumpla con la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía

Ángeles Fernández: “El Ayuntamiento demuestra, una vez más, que no gobierna para todas y todos los ejidenses”



Ángeles Fernández Guardia

EL EJIDO.- Según el artículo 17 de la ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, “se declara el 14 de junio de cada año Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la Dictadura” de forma que “las instituciones públicas andaluzas impulsarán en esa fecha actos de reconocimiento y homenaje, con el objeto de mantener su memoria y reivindicar los valores democráticos y la lucha del pueblo andaluz por sus libertades”.

“Y a pesar de tratarse de una ley de obligado cumplimiento el Ayuntamiento de El Ejido antepone su ideología al no realizar ningún acto de recuerdo y homenaje a las víctimas que lucharon por la libertad, demostrando una vez más que no gobierna para todas y todos los ejidenses”, lamenta la coordinadora local de IU El Ejido y edil, Ángeles Fernández Guardia.

Para IU El Ejido “no ha supuesto ninguna sorpresa la inacción del consistorio ejidense, llevamos más diez años esperando que cumplan con la ley nacional de Memoria Histórica, ley 52/2007 del 26 de diciembre, y que retiren los escudos, insignias y placas conmemorativas de exaltación de la sublevación, la Guerra Civil y la Dictadura”.

La concejala Fernández Guardia recuerda que “ya en octubre del pasado año registramos una Moción relativa al cumplimiento de la Memoria Histórica y Democrática en el Municipio de El Ejido, donde no sólo reclamábamos que se cumpliera con los símbolos franquistas y con los actos del 14 de junio, también solicitábamos la inscripción como Lugar de Memoria Democrática de Andalucía el recorrido de “La Desbandá” por nuestra localidad así como paneles explicativos sobre el mismo en un lugar significativo y céntrico de nuestro municipio” aunque lamenta que “una vez más, el Equipo de Gobierno, copado por el PP ejidense, no cumpla con la legislación al no convocar plenos regulares y mensuales, por lo que la Moción sigue a la espera para ser debatida, lo que no nos impide a seguir presionando para que nuestro Ayuntamiento no incurra en más ilegalidades”.