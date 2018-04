IU El Ejido denuncia la privatización del Festival de Teatro

“Le han quitado a El Ejido su Festival para dárselo a una empresa privada propiedad de un funcionario en excedencia”



Concejales de IU en El Ejido

EL EJIDO.- La naturaleza privatizadora del Partido Popular ha vuelto a actuar, esta vez en el municipio de El Ejido alcanzando el Festival de Teatro. “Cuando pensábamos que ya no lo podían hacer peor, van y nos sorprenden”, declara la coordinadora de la Asamblea de IU El Ejido y también concejala, Ángeles Fernández: “La afición al teatro de nuestro municipio es el resultado de años de duro trabajo de muchos vecinos en un pueblo donde el consistorio no se ha caracterizado por apostar por la cultura ni por una alternativa de ocio laica y educativa. El Festival creció, y se hizo un referente a nivel autonómico y nacional, y ahí ya vieron un filón económico, le han quitado a El Ejido su Festival de Teatro para dárselo a una empresa privada. No podemos convertir nuestro Festival en un carrusel de marcas con la excusa del patrocinio”.

El malestar entre las y los ejidenses es más que notable, e Izquierda Unida piensa investigar el proceso de privatización. “Hay dos aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta: el primero es que han corrido mucho para adjudicarlo antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, el 9 de marzo de este año, ya que a partir de entonces los contratos menores no se pueden adjudicar a dedo. Y aquí entra el segundo dato, lo han adjudicado por un poco menos de 18000€, justo lo necesario para que fuera un contrato menor… ¿Y a quién se lo han adjudicado? A un trabajador del área de cultura en excedencia. Una actuación que si no roza la ilegalidad sí que traspasa los límites de la ética”, señala el portavoz del Grupo Municipal de IU El Ejido, López Escobar.

“La Asamblea de IU mantiene una clara posición de defensa de la gestión pública, el único sistema que puede garantizar transparencia desde una perspectiva sensible a la ciudadanía. No queremos que El Ejido se convierta en la propiedad de unos cuantos, optamos por un Festival de Teatro gestionado desde el consistorio, sin manos privadas que se llenen los bolsillos y se aprovechen del esfuerzo y la tradición de teatro de nuestro pueblo”, reflexionan desde la organización de izquierdas.