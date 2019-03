IU El Ejido alerta del caos financiero en el que se encuentra el ayuntamiento de El Ejido

Juan Antonio López Escobar: “Nos venden cada renegociación de los intereses de un crédito como un gran éxito, cuando la verdad es que nuestro ayuntamiento sigue arrastrando una deuda de más de 180 millones de euros”



Juan Antonio López Escobar

EL EJIDO.- Según denuncian desde Izquierda Unida, “el equipo de gobierno trata de enmascarar su fracaso en la gestión con grandes titulares, nos venden como grandes éxitos la renegociación de los interesases de un crédito, cuando la realidad es que nuestro ayuntamiento sigue en estado de bancarrota con una deuda de más de 180 millones de euros”, afirma el Portavoz y candidato a la alcaldía de esta formación, Juan Antonio López Escobar.

Según explica López Escobar, “la realidad es que la situación financiera de nuestro ayuntamiento es muy precaria, arrastramos deudas de años de gestión del PP, desde 1991, con sus presuntos casos de corrupción y una nefasta gestión económica que este equipo de gobierno tampoco ha sabido gestionar”

Para el candidato a la alcaldía de IU, “el PP no ha tenido altura de miras, ni seriedad ni rigor en la gestión de las arcas públicas. No es de recibo que un gobierno con mayoría absoluta no sea capaz de presentar los presupuestos en tiempo y forma, año tras año. Este caos en la gestión y en el día de a día de nuestro ayuntamiento tiene su reflejo en la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, y que son palpables por todos”

“El Partido Popular no ha sido capaz de gestionar su propio caos, su deuda generada por la corrupción y la burbuja, y ni tan siquiera han sido capaces de negociar con el gobierno central una quita de la deuda que pudiera aliviar la penosa situación financiera, como si lo hizo por ejemplo el Ayuntamiento de Jaén”, critica el edil de la formación de izquierdas, quien se compromete si llega a la alcaldía, “desde Izquierda Unida nos comprometemos a hacer una gestión seria y rigurosa de la hacienda local, renegociando una quita de la deuda, que los ejidenses merecemos por haber sido víctimas de una trama corrupta, priorizaremos el gasto social y los servicios públicos y eliminado gastos superfluos”