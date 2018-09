IU El Ejido acoge con escepticismo el anuncio del rescate del servicio de aguas

Concejales de IU en El Ejido

EL EJIDO.- Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida han querido valorar el anuncio por parte del equipo de gobierno del PP del rescate del servicio de agua a través de su portavoz, Juan Antonio López Escobar, quien afirma que “recibimos la noticia con escepticismo, a Paco Góngora solo le ha costado darse cuenta de las reiterados incumplimiento de la empresa ocho años, más de cien trabajadores despedidos y dos tarifazos a los ejidenses”.

Y es que la organización de izquierdas ejidense recuerda que “desde el año 1995 en Izquierda Unida nos opusimos rotundamente a la privatización del servicio, una predicación en el desierto, lo decíamos antes y se confirmó con los años, la privatización del agua abrió la puerta a la presunta trama de corrupción y expolio de nuestro ayuntamiento con la connivencia del PP”.

López Escobar afirma que, “desde Izquierda Unida vamos a votar con alegría el rescate de cualquier servicio público, pero estaremos muy vigilantes. Este rescate no nos puede costar ni un euro a los ejidenses, es más, vamos a presionar para que el Ayuntamiento se querelle contra esta empresa y se exija una indemnización por todos los agravios acometidos contra nuestro municipio”. Izquierda Unida El Ejido no olvida que “ya en el año 2011 presentábamos una moción para declarar lesiva la deuda de Elsur , pero el PP miró para otro lado y en su lugar les saneó la empresa, les rescató los servicios que no daban beneficios, les concedió una prórroga de 5 años y puso a más de 100 trabajadores en la calle”.

También ha querido referirse el portavoz a los tarifazos de los últimos años, “como a día de hoy algunos de los conceptos de la subida de la tarifa están en entredicho, vamos a velar por los intereses de los vecinos y si existieses alguna irregularidad pediremos la anulación de los mismo”.