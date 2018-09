Ángeles Fernández y María del Mar Palenzuela

Nota de prensa

Desde la Asamblea de Izquierda Unida El Ejido, firmes defensoras de la igualdad entre hombres y mujeres y contra todo tipo de violencia sexista, queremos mostrar nuestro más profundo rechazo al vergonzoso acto realizado en instalaciones públicas el 29 de Agosto durante el transcurso de las fiestas patronales de San Agustín (El Ejido) donde la entrada estaba reservada “solo para hombres” mayores de 18 años.

Son muchos y muchas las vecinas las que han elevado su voz para denunciar que en pleno siglo XXI sigamos viviendo situaciones que no dejan de alimentar el cruel sistema patriarcal con el agravante de que nuestra localidad está inscrita en la Red de Municipios Libres de Trata lo que conlleva, entre otras medidas que no se está llevando a cabo, una labor pedagógica para la no cosificación de la mujer y de no discriminación.

La Asamblea de IU El Ejido, así como los y las vecinas que nos han hecho llegar sus denuncias, exigimos la dimisión del Presidente de la Junta Local de San Agustín por permitir la discriminación de acceso y movimiento de las mujeres en una instalación municipal como por fomentar el machismo. De igual modo pedimos explicaciones a las señoras concejalas de Cultura y Servicios Sociales y Mujer, ya que el feminismo no puede entenderse como un punto para rellenar curriculum, debe ser asumido y trabajado desde una perspectiva trasversal para evitar estas bochornosas situaciones.