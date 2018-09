IU denuncia el abandono del barrio Cuevas de los Medina por parte del Ayuntamiento de Almería

La concejala de IU, Amalia Román, ha visitado el barrio que junto a la asociación de vecinos han podido constatar las carencias en el mismo.



Amalia Román, en Cuevas de los Medina

ALMERÍA.- Miembros del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almería, encabezados por la concejala Amalia Román, han realizado, una vez más. una visita al barrio almeriense de Cuevas de los Medina mantenimiento una reunión con miembros de la asociación vecinal.

Los vecinos han trasladado a la concejala la situación de “abandono absoluto” por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, después de muchas peticiones con las necesidades de este barrio, tanto escritas como en privado, al alcalde Ramón Fernández-Pacheco y a otros concejales de la corporación.

Tras realizar una visita por las calles del barrio, el Grupo Municipal de IU ha podido ver de primera mano las necesidades de esta barriada en materia de acerado, asfaltado, limpieza, seguridad y movilidad, comprobando lo que ya vienen reclamando los vecinos, de las insuficientes y escasas actuaciones que se han desarrollado en su barrio en los últimos años.

Por su parte Amalia Román, ha recordado que ya en 2016 “el Grupo Municipal de Izquierda Unida presentó una moción, que fue aprobada por unanimidad, exigiendo la elaboración de un plan de mejoras en el barrio almeriense de Cuevas de los Medina, donde ya nos hacíamos eco del malestar de los vecinos y el deterioro que está sufriendo el barrio junto al agravio comparativo respecto a otros barrios de la ciudad, sobre todo el centro, que el Partido Popular tiene bien cuidado, pese a que estos vecinos pagan impuestos y no bajos.”

En la moción, IU solicitaba al Ayuntamiento elaborar, con la participación de los vecinos, un Plan de actuación urgente para iniciar las mejoras oportunas que necesita el barrio y poner fin a los problemas que afectan a Cuevas de los Medina, además de la elaboración de un estudio medioambiental de la calidad del aire de esta zona y de cómo afecta la proximidad de las plantas de reciclaje a este núcleo urbano.

“Pues bien”, señala la concejala de Izquierda Unida, Amalia Román, “sobre esto el equipo de gobierno del Partido Popular ha hecho oídos sordos y no ha cumplido nada, teniendo el barrio, como a otros de la periferia, en una situación lamentable y de olvido. No es sólo la limpieza, en el barrio hacen falta dotaciones, zonas de esparcimiento público, pistas deportivas -los niños juegan al fútbol en una era-, viviendas sin conexión de alcantarillado, calzadas invadidas por arbustos y matorrales, aumento de roedores e insectos -falta de fumigar el barrio-, abandono del mantenimiento del cementerio, necesitan brigadas de obras y de limpieza, que no viene ni las de los planes de empleo, arreglo y manteniento de la plaza. En definitiva un plan de actuación integral como venimos pidiendo desde IU”.