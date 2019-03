IU presenta denuncia ante la JEP





La candidata de IU a las elecciones municipales de Almería, Amalia Román, ha denunciado este martes ante la Junta Electoral Provincial (JEP) de Almería el uso por parte del Ayuntamiento de Almería y del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco (PP), el uso de perfiles institucionales en las redes sociales para "vender los logros obtenidos".



La denuncia se produce ya que desde el 5 de marzo "no se pueden difundir balances de gestión por ningún medio" ni "utilizar eslóganes que coincidan con el eslogan de campaña de cualquier partido", según han señalado en su escrito.



Con el texto, en el que también critican la aparición de "numerosas noticias" y de "propaganda institucional" con la que se incumpliría, según IU, la instrucción de la JEC y la Loreg, han adjuntado un dossier en el que se recogen más de 20 publicaciones en prensa local de noticias de carácter municipal, nueve tuits emitidos por el Ayuntamiento de Almería --casi todos con la etiqueta #MásCapitalMásAlmería-- y otros seis apuntes efectuados desde la cuenta del primer edil, en los que emplea la misma etiqueta.



En declaraciones a los medios momentos antes de registrar su denuncia, Román ha afeado que desde el Ayuntamiento se emplee "dinero público" para hacer "campaña", incluso "utilizando alguno de los lemas que están utilizando --en el PP-- para su campaña". "Nos preocupa que el equipo de gobierno ahora, casi a dos meses de la campaña, se preocupe de tener media ciudad levantada, de querer invertir en los barrios en los que no ha invertido en cuatro años y esto es como siempre", ha añadido.



La concejal ha justificado su denuncia tras "constatar" el uso de los perfiles, toda vez que ha apuntado además una denuncia de corte similar efectuada por el PP en Baeza (Jaén) contra el Consistorio para la retirada de publicaciones en sus perfiles de Facebook. "Se pueden hacer inversiones, pero no darles publicidad y venderlo como un logro del equipo de gobierno", ha insistido la edil.



"Hay que trabajar durante todo el mandato, que son cuatro años, y no en los dos últimos meses", ha insistido Román, quien en su denuncia solicita sanciones al entender que estas publicaciones constituyen una "falta grave" al entender que "se está saltando la ley".



Entre los tuits adjuntados en la denuncia, IU ha apuntado algunos emitido o retuiteados por el Ayuntamiento de Almería en relación al transporte urbano, limpieza o actuaciones. "El Ayuntamiento adjudica laa redacción del proyecto de la segunda fase del Parque de las Familias", recoge uno de ellos en los que se acompaña una foto de mencionado parque, el hastag #MásCapitalMásAlmería y se pone en copia al edil de Urbanismo, Miguel Ángel Castellón.



"El alcalde @RamonFPM anuncia en La Cañada una inversión municipal de 80.000 euros en mejorar la cubierta del polideportivo del CEIP San Indalecio", añaden en otro apunte.



La concejal de IU ha incluído además otros seis tuits emitidos desde la cuenta del alcalde en relación a actuaciones municipales. "Una ciudad más y mejor conectada #AlmeríaSaleGanando", señala una de sus publicaciones en las que aparece la foto de un autobús urbano con la leyenda "Transporte Centro-Barrios. 4 Nuevas líneas de bus. Mejorando conexiones. Ramón".



Desde IU han recordado que desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas está "prohibido" cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones.



Asimismo, durante el mismo período no se puede realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo.





