IU demanda más atención en el barrio de El Puche

La concejala Amalia Román acusa al PP de mantener cerrado y abandonado el centro vecinal y de no atender las quejas por falta de limpieza e iluminación del barrio



Centro vecinal de El Puche

ALMERÍA.- El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almería vuelve a pedir al equipo de gobierno del Partido Popular más atención en el barrio de El Puche. Así lo ha solicitado la concejala de este grupo político, Amalia Román, en el transcurso de la reunión de la Junta Municipal de Distrito Levante celebrada ayer, quien volvió a insistir en la necesidad de que el ayuntamiento no se olvide de los vecinos y vecinas que viven El Puche. “No es la primera vez que denunciamos que el PP no atiende este barrio como los demás de Almería y sin embargo, el alcalde y su equipo de gobierno sigue sin atender todas las quejas que me consta reciben”, explica Amalia Román.

En concreto, la concejala de IU resalta que ya es la segunda vez que pregunta en la junta de distrito por el centro vecinal del barrio, que permanece cerrado desde hace años y en muy mal estado dado su abandono. Se da la circunstancia que una asociación de El Puche ha solicitado usarlo como local y sin embargo, el PP mantiene el propio inmueble municipal sin uso y en pésimas condiciones. El concejal presidente de la junta municipal, Carlos Sánchez, “sigue sin dar respuestas sobre el futuro del inmueble pese a reconocer su abandono”, lo que muestra la apatía y dejadez del PP no solo por favorecer la participación ciudadana sino también de limpiar y arreglar un local que es público y municipal.

Asimismo, la concejala Amalia Román, en una reciente visita al barrio ha podido comprobar la falta de limpieza “ya que existe solo una dotación de dos barrenderos” así como la prácticamente ausencia de iluminación. Por todo ello, vuelve a insistir al alcalde en la urgente atención municipal tanto en mantenimiento del barrio como en el adecentamiento del local para uso municipal.