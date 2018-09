Ismael Torres, designado presidente del PP de Huércal de Almería

Congreso de Huércal de Almería





Ismael Torres ha sido designado presidente del PP de Huércal de Almería en el congreso local que ha sido clausurado por el secretario general, Javier A. García, y al que también han asistido los vicesecretarios Óscar Liria y Fernando Giménez y las compañeras de la comarca Lourdes Ramos y María López Asensio.



Por su parte, Javier A. García ha animado a Ismael Torres a seguir trabajando por los vecinos de Huércal de Almería y ha destacado que la nueva ejecutiva local es "un ejemplo a seguir".



"El Partido Popular es el único que puede presumir de haber formado un gobierno estable y que coloca por delante los intereses de sus vecinos a los de su partido", ha indicado en un comunicado García, a la vez que ha lamentado que "los anteriores equipos de gobierno no pueden decir lo mismo".



Además, el popular ha subrayado que la nueva Ejecutiva de Huércal "tiene todo lo necesario para seguir siendo la primera fuerza política del municipio: experiencia de gestión, juventud y cercanía".



El secretario general ha agradecido a Ismael Torres que "haya logrado que Huércal de Almería pueda seguir creciendo y ser un referente provincial a nivel comercial e industrial".



Por su parte, Ismael Torres ha señalado que su "meta" es dar a Huércal de Almería "un partido fuerte, modélico, ejemplar". "Un propuesta contundente y ganadora para que este municipio no vuelva a estar en manos débiles, inseguras de lo que hacen, interesadas, que no miran por el bien de todos los huercalenses, que ponen trabas al progreso y al crecimiento de nuestra ciudad", ha concluido.





