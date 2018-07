Irene Villa contagia su espíritu de superación a los asistentes del Curso de Verano en Purchena

El director del curso, Jaime de Pablo Valenciano, expuso las conclusiones de las tres jornadas, destacando la calidad y rigurosidad de las ponencias, la profesionalidad de los conferenciantes y el elevado aforo que ha hecho de los cursos los más participativos de la provincia



Irene Villa, en el Curso de Verano de Purchena

ALMERÍA.- La tercera y última jornada de los cursos de Verano de la Universidad de Almería en Purchena, se celebró esta mañana en la localidad con interesantes ponencias en torno a la familia y la infancia y una mesa redonda que debatía la coordinación en el trabajo con menores y el trabajo en red, a cargo de Jaime Aguilera García, Jefe de Servicio de Protección de Menores de Málaga; Alicia Núñez Castillo, Jefa de Servicio de la Dirección General de Infancia y Familias de Sevilla y José Puerta Alarcón, Jefe de Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Granada. En el encuentro, los participantes en el curso también tuvieron la oportunidad de escuchar la emotiva charla de la periodista y escritora Irene Villa, 'Saber que se puede' y la puesta en común de las conclusiones del curso a cargo de Jaime de Pablo Valenciano, profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Almería.

Villa trasladó el ejemplo personal de su vida a los alumnos y jóvenes del curso, transmitiendo en todo momento mensajes de superación, de paz, de solidaridad o de esperanza, basando sus logros en la autoestima, en el deporte o de perdón como única forma de romper el vínculo con quien te hace daño.

En su charla, la periodista, recordó el apoyo que siempre ha recogido de todo el mundo y que le han ayudado a convertirse en una mujer fuerte y con coraje, como las palabras de Rafael Alberti o la distinción de Diana de Gales. “Es importante que alguien crea en ti”, expresó Villa relacionando la ayuda que los centros de menores prestan a estos jóvenes y que según aseguró ha conocido en Purchena, quedando gratamente impresionada por el trabajo profesional que se realiza en los mismos. “Hacéis una labor admirable con los menores en estos centros ayudando a construir una sociedad más positiva, armoniosa y comprometida”, subrayó la periodista.

“Nunca me he sentido víctima porque creo que esa actitud no ayuda. Además, no se puede vivir pensando que alguien quiso matarte; sencillamente volví a nacer, pero sin piernas”, expresó Villa, mandando un mensaje de fortaleza a un entregado auditorio que la aplaudió con rotundidad. La escritora habló de olvidar la culpa y la queja o de la importancia del lenguaje; de ver solo lo bueno, de crear hábitos y agradecer, como fórmulas de aprender y crecer y confesó que un secreto para ella ha sido, que más importante que conseguir lo que se quiere es disfrutar de lo que se va consiguiendo.

Villa habló de la Fundación 'Irene Villa' creada en 2014, de su lucha por la normalidad y por la diversidad. “Yo quitaría todas las barreras porque todos somos iguales; por qué separarnos con lo iguales que somos; la diversidad nos enriquece”, subrayó la conocida escritora, despertando cálidos aplausos.

En la clausura, Jaime de Pablo Valenciano expuso las principales conclusiones de las diferentes ponencias, debates y mesas redondas efectuadas durante las tres jornadas, destacando las palabras del alcalde de Purchena (presente también en la clausura), Juan Miguel Tortosa, cuando explicó que en la localidad que dirige ha tenido la suerte, con la protección de menores, “de encontrar una oportunidad de desarrollo local, consolidar población y generar empleo y un amplio compromiso social en nuestra población”.

Valenciano también recordó las palabras del juez de menores Emilio Calatayud, cuando demandaba un pacto por el menor o de Mariola Gómez, fiscal coordinador de Menores en Almería, que fue muy reivindicativa pidiendo más medios: “Aprovecho para pedir que necesitamos más funcionarios para poder trabajar en esta materia. En la Fiscalía de Almería tenemos una sola funcionaria para trabajar el tema de protección de menores. En menos de un año se han pasado de 400 expedientes a 925 expedientes, a finales de 2017 “. Recordó Jaime de Pablo.

Para despedir el curso también se contó con la presencia de la fiscal colaboradora de Málaga, Isabel Fernández, quien destacó la rigurosidad de las ponencias que le han generado “inquietud por aprender de grandes profesionales” o la gran capacidad de convocatoria de los cursos “con un enorme acierto a la hora de buscar los directores”.

El delegado de Fomento, Antonio Martínez, fue el encargado de despedir el curso, a los ponentes y alumnos, destacando la calidad de los ponentes y del programa en un curso “más que consolidado en la provincia de Almería, donde además es el más antiguo”; hecho que según apuntó el delegado, ayudará a que el próximo año puedan contar con la presencia del rector de la UAL. Martínez habló de la trascendencia de los centros de menores de Purchena y Oria y de las dificultades iniciales que sufrió el centro de 'Tierras de Oria', reconociendo que “el tiempo les ha dado la razón por el trabajo que se hace con los menores y la trascendencia socioeconómica para los municipios de Purchena y Oria, duramente castigados con la crisis económica y el desempleo”.